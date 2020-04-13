هدى تناشد التضامن الموافقة على طلبها للحصول على معاش تكافل وكرامة

ناشدت هدى محمد زكى محمدين ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، الموافقة على إدراجها ضمن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة حتى تجد دخل تستطيع الإنفاق منه على أسرتها .





وقالت هدى فى رسالتها: "تقدمت بأوراقى للحصول على معاش تكافل وكرامة منذ عام 2015 ولم يتم البت فى أمرها حتى هذه اللحظة وعند السؤال فى الوحدة المحلية عن مصير الطلب يكون الرد جارى البحث، ونعانى بسبب عدم وجود دخل للأسرة حيث أن زوجى ينتمى للعمالة غير المنتظمة والتحق مؤخرًا بأحد المطاعم فى جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج ولكن تم غلقه مؤخرا بسبب اجراءت الوقاية من كورونا".





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