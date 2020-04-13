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بين الناس

هدى تناشد التضامن الموافقة على طلبها للحصول على معاش تكافل وكرامة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت هدى محمد زكى محمدين ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، الموافقة على إدراجها ضمن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة  حتى تجد دخل تستطيع الإنفاق منه على أسرتها .

وقالت هدى فى رسالتها: "تقدمت بأوراقى للحصول على معاش تكافل وكرامة منذ عام 2015 ولم يتم البت فى أمرها حتى هذه اللحظة وعند السؤال فى الوحدة المحلية عن مصير الطلب يكون الرد جارى البحث، ونعانى بسبب عدم وجود دخل للأسرة حيث أن زوجى ينتمى للعمالة غير المنتظمة والتحق مؤخرًا بأحد المطاعم  فى جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج ولكن تم غلقه مؤخرا بسبب اجراءت الوقاية من كورونا".

 للتواصل مع الشاكية 
  01010564521
 رقمي القومي
29312222601526

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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