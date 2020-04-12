بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه.. المقاولون العرب تشارك في تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس

تشارك شركة المقاولون العرب في مشروع هيئة قناة السويس لتطوير مجراها الملاحي.

وكشف المهندس اشرف غنيم مدير فرع سيناء بشركة المقاولون العرب لصدي البلد، إن الفرع ينفذ العديد من المشروعات للهيئة ضمن خطة الدولة في تطوير المجرى الملاحي من خلال التنمية الاقتصادية لمحور قناة السويس.

واوضح غنيم ان المشروع يشمل تنفيذ و انشاء ٢٤ محور معديات وكباري ومراسي واعمال ارصفة مواني ومساحات انتظار بتكلفة اجمالية تصل ٥٠٠ مليون جنيه.

واضاف، ان فرع سيناء له خبرة واسعة فى تنفيذ العديد من مشروعات الكبارى العائمة والمعديات على طول القناة من بورسعيد والاسماعيلية حتى السويس، حيث نفذ كوبرى النصر ببورسعيد وكوبرى الشهيد احمد منسى بمدينة الاسماعيلية وكوبرى الشهيد ابانوب جرجس بالقنطرة وكوبرى الشهيد رائد احمد عمر شبراوي بالسويس وكوبرى اللواء طه ذكي بسرابيوم.