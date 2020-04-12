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أحمد موسى ينفرد بـ كلمات الأوبريت المنتظر أنت أقوى لنجوم العرب

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:52 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
كشف  الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، عن إستعداده لتقديم أوبريت "أنت أقوى"  غناء  الكينج محمد منير وصابر الرباعي وسميرة سعيد وتامر حسنى وسيكون جاهز  على أخر  الإسبوع.

وتابع مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" أوبريت انت أقوي هو رسالة مصر للإنسانية".
 
وأكمل العدل: "الأوبريت مدته 4 دقائق وسيتم عرضه آخر الإسبوع على جميع القنوات في وقت واحد".

 وكشف مدحت العدل عن كلمات الإغنية وهي:"كل يوم الشمس تطلع بالنور الوجود، كل لحظة خير تعدي في القلوب ولا الورود هي نور الإنسانية اللى بتعدي الحدود انت أقوي انت ابقي سر اسرار الحياة مد أيدك صلي للمحبة والآله غني للحب الكبير للأمل تحيا الحياة".
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