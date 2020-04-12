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أحمد موسى: إنتاج فدان القمح حاليا 4 أضعاف ما كان عليه.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن موسم حصاد القمح بدأ في محافظة القليوبية وتم الاستعانة بآلات حصاد حديثة توفر في العمالة وتحافظ على الكميات من المهدرة من القمح.

وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن السيول التي ضربت البلاد مؤخرا لم تؤثر على موسم القمح هذا العام .

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أنه تم هذا العام الاستعانة بسلالات جديدة لزيادة الإنتاج، مؤكدا أن إنتاج فدان القمح في الوقت الحالي 4 أضعاف ما كان ينتج قديما .

وأكد أحمد موسى أن الدولة تشتري القمح هذا العام بأسعار أعلى من السعر العالمي لدعم الفلاح ولتخزين كميات كبيرة.

فيما  قال المهندس حسنى زايد وكيل وزراعة الزراعة بالقليوبية، إن موسم القمح كان ناجحا هذا العام وجميع المزارعين حصلوا على حصصهم من الأسمدة كاملة.
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