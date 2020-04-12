أول تعليق من زوج طبيبة الدقهلية على اعتذار رئيس الوزراء

الدكتور محمد الهنداوى زوج فقيدة الطب الدكتورة بصوت حزين يملؤه الأسى والشجن، والدموع تنهمر من عينيه، وجهزوج فقيدة الطب الدكتورة سونيا عبد العظيم ، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لحديثه له واعتذاره رغم أن قلة غير واعية هي التي تسببت أمس، في منع دفن جثمان زوجتى".









تعليق زوج طبيبة الدقهلية على اعتذار رئيس الوزراء

وأضاف الدكتور محمد الهنداوى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" : "مكالمته أثلجت صدرى بعد ما حدث؛ وخففت عنى، ما جرى من قلة لا تدرك، ولا تعي، وتصرفت بصورة أحزنتني جدا وأقول للدكتور مدبولى جزاك الله كل خير فقد أخرجتني بعض الشيء من حزن كبير لن ينسى برحيل الزوجة الغالية".









وتابع زوج الدكتورة سونيا عبد العظيم : "أحزنني ما حدث من هذه القلة غير الواعية وبكيت لانهم اهل قريتي ومنى وكان لايجب منهم ذلك، وأكد زوج الفقيدة أنها بالفعل قامت ببناء المقابر من مالها الخاص، واتصل بي الكثير من الأهالي للاعتذار عما حدث، كما وجه الشكر لمحافظ الدقهلية بإطلاق اسم زوجته على مدرسة القرية تخليدا لها .









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