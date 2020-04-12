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محافظات

أول تعليق من زوج طبيبة الدقهلية على اعتذار رئيس الوزراء

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:54 م
تخليد اسم الدكتورة
تخليد اسم الدكتورة سونيا عبد العظيم،
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همت الحسيني - أحمد زهران
بصوت حزين يملؤه الأسى والشجن، والدموع تنهمر من عينيه، وجه الدكتور محمد الهنداوى زوج فقيدة الطب الدكتورة سونيا عبد العظيم، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لحديثه له واعتذاره رغم أن قلة غير واعية هي التي تسببت أمس، في منع دفن جثمان زوجتى".


تعليق زوج طبيبة الدقهلية على اعتذار رئيس الوزراء
وأضاف الدكتور محمد الهنداوى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "مكالمته أثلجت صدرى بعد ما حدث؛ وخففت عنى، ما جرى من قلة لا تدرك، ولا تعي، وتصرفت بصورة أحزنتني جدا وأقول للدكتور مدبولى جزاك الله كل  خير فقد أخرجتني بعض الشيء من حزن كبير لن ينسى برحيل الزوجة الغالية".


وتابع زوج الدكتورة سونيا عبد العظيم: "أحزنني ما حدث من هذه القلة غير الواعية وبكيت لانهم اهل قريتي ومنى وكان لايجب منهم ذلك، وأكد زوج الفقيدة أنها بالفعل قامت ببناء المقابر من مالها الخاص، واتصل بي الكثير من الأهالي للاعتذار عما حدث، كما وجه الشكر لمحافظ الدقهلية بإطلاق اسم زوجته على مدرسة القرية تخليدا لها .


تفاصيل رفض أهالي شبرا البهو دفن جثمان طبيبة كورونا
وكان أهالى بقرية شبرا البهو، بمحافظة الدقهلية،  رفضوا أمس السبت دفنها بمقابر اسرة زوجها بالقرية وانتقلت قوات الشرطة بقيادة نائب مدير أمن الدقهلية و مأمور مركز شرطة أجا إلى مكان البلاغ وسط محاولات استمرت لعدة ساعات لإقناع الأهالى أن دفن المتوفاة سيتم وفقًا للإجراءات الصحية المتبعة بحضور فريق الحجر الصحي.


ورغم محاولات الإقناع  إلا أنهم أصروا على الرفض وألقوا الحجارة على القوات فقامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم لتفريقهم وتم تسهيل قيام فريق الحجر الصحى بدفن الجثمان وتم ضبط 22 من مثيرى الشغب .
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