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اقتصاد

اتفاق عظيم.. أول تعليق من ترامب على قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:59 م
ترامب
ترامب
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وكالات
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد باتفاق كبار منتجي النفط في العالم على خفض إنتاج الخام، قائلا إنه سيصون الوظائف في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة.


وقال ترامب "سيصون هذا مئات الآلاف من وظائف الطاقة في الولايات المتحدة،" مضيفا أنه توجه بالشكر وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان.


وأعلن خالد الفاضل، وزير النفط الكويتي، منذ قليل عبر موقعه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إتمام الاتفاق بشأن اسعار النفط قائلا: "نعلن الآن عن اتمام الاتفاق التاريخي على خفض إنتاج النفط".


وأضاف وزير النفط الكويتي في تغريدته على الموقع الشهير، "الاتفاق على خفض ما يقارب 10 ملايين برميل يوميا ابتداء من أول مايو"، في إشارة لبدء عملية السيطرة على سوق النفط وعودة الأسعار مجددا لموقعها الطبيعي.


وعلى صعيد متصل، أعلنت وكالة الأخبار رويترز، نقلا عن مصدر: أن مجموعة  أوبك+ تتغلب على الخلاف مع المكسيك وتقر أكبر خفض للإنتاج، وأن أوبك+ تتفق على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو بعد الاتفاق مع المكسيك.

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