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رياضة

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم مصير عقوبات بيراميدز بعد ضم أحمد فتحي.. ونجم الزمالك يقترب من الرحيل بسبب اتحاد الكرة

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:15 م
احمد فتحي
احمد فتحي
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:



كشفت تقارير صحفية عن وضع لجنة التخطيط داخل صفوف الأهلي الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن حساباتها ليكون خليفة رمضان صبحي الذي تنتهي إعارته مع نهاية الموسم.


أسدل اتحاد كرة القدم الجدل المثار حول إمكانية توقيع عقوبة على بيراميدز بعد إعلانه أمس بشكل رسمي ضم أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



سخر اسلام الشاطر نجم الاهلي السابق والاعلامي الحالي، من تصريحات خالد قمر لاعب الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي.




بات نادي النصر السعودي قريبًا من أي وقت مضى من التعاقد مع لاعب النادي الأهلي سلمان المؤشر بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من تعاقده مع الراقي مما يخول له الدخول في مفاوضات مع الأندية في حالة عدم تجديد تعاقده مع ناديه.


يسعى مسئولو الرجاء المغربي لتفعيل عقد شراء المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك المعار للنادي المغربي بداية الموسم الحالي، الذي ينص على شراء اللاعب نهائيا بعد دفع مليون و500 ألف يورو للزمالك.






حرص شادي الهادي وكيل أعمال الكونغولي جاسكون موليكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكشف عن وجهته المقبلة وحقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك معه.


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