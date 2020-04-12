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أخبار العالم

أزمة جديدة.. اختفاء عشرات المهاجرين يمتطون قوارب مطاطية في البجر المتوسط.. تفاصيل

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:53 م
فقدان عشرات المهاجرين
فقدان عشرات المهاجرين على قوارب قبالة سواحل مالطا
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رحيم يسري
أثار مصير عشرات المهاجرين الذين انقلب زورقهم قبالة سواحل مالطا قلقا كبيرا لدى كثير المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

ورصدت للوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية "فرونتكس" 4 قوارب مطاطية ، "انقلب أحدها وغرق مع أشخاص على متنه".

وأعربت الوكالة الأوروبية عن اسفها من  احتمالية فقدان نحو  250 مهاجرا على متن  القوارب الأربعة.

وقالت منظمة غير حكومية ألمانية أخرى إن القارب لم يتم العثور عليه حتى الآن.

وذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية أن السلطات المالطية لم ترد على طلبها التعليق وكذلك وخفر السواحل الإيطالي.

من جانبها قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، والمكتب الدولي للهجرة ، إنهم لا يستطيعون تأكيد الغرق أو نفيه.

وأضافت كارلوتا سامي المتحدثة باسم المفوضية في إيطاليا "نحن قلقون للغاية. يبدو أن زورق واحد على الأقل قد انقلب ولم يعد هناك أي اتصال مع الباقين"، مشيرة إلى عدم وجود أي تأكيد من السلطات، واضافت أن أزمة فيروس كورونا الحالية لا يمكن أن تجعل إنقاذ العالقين أقل ضرورة.

و قالت المنظمة الدولية للهجرة "إن المعلومات التي تم تداولها مقلقة للغاية. 
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