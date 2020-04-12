القوى العاملة توضح أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة وأوقاتها لـ 1.5 مليون عامل.. فيديو

كشف هيثم سعد الدين المتحدث بإسم وزارة القوى العاملة عن أليات صرف منحة الرئيس الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة في إطار سياسات الدولة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس " كورونا " الاقتصادية.

وأضاف هيثم سعد الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الان" المذاع علي قناة "الحدث" الفضائية، أن سيتم صرف المنحة من غدا قائلًا " هذه المنحة بمقدار 1500 جنيه لكل عامل وعاملة تصرف على مدار ثلاثة اشهر بواقع 500 جنيه لكل شهر.

وتابع المتحدث باسم وزارة القوي العاملة، أن تحديد شرائح المستحقين للمنحة تمت بعد تدقيق وتمحيص شديدين على مدار ستة إجتماعات متتالية للجنة المكلفة بهذه المنحة ليس ذلك فقط بل وعلى مدار هذه الاجتماعات الستة تم مناقشة أليات الصرف تجنبًا للتكدسات والتزاحم حماية لهم من خطر الاصابة بفيروس " كورونا " .

وأوضح هيثم سعد الدين، أن إجمالي العمالة التي ستحصل على المنحة إعتبارًا من الغد يبلغ 1.5 مليون ونصف مواطن من العمالة غير المنتظمة ووصلت رسالة نصية لكل المستحقين اليوم عبر هواتفهم النقالة تحدد أماكن حصولهم عليها والزمن المحدد من 8 صباحًا حتى الخامسة مساء على مدار أربعة أيام وذلك عبر5700 منفذ بواقع 4000 مكتب بريد و1100 فرع بنكي و600 مدرسة تم تخصيصهم لعملية الصرف.

واشار الي ان، تم إستبعاد أصحاب الحيازات الزراعية والمؤمن عليهم والحاصلين على معاش تكافل وكرامة من هذه المنحة ولن يعبر أحد إلى منفذ البريد إلا بعد إثبات الرسالة النصية وابراز البطاقة الشخصية بالاضافة لحصولهم على بطاقة إئتمانية لصرف بقية الاشهر عبر كارت الائتمان وهو " مسبق الدفع " .