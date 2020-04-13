للوقاية من كورونا.. الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية في الأقصر

اعلن الدكتور عاطف احمد على مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر الانتهاء من اعمال رش وتطهير عدد من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التى تقدم خدمات للمواطنين .





وذلك في اطار استمرار جهود محافظة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 .





وأوضح مدير الطب البيطري ان الحملات تضمنت تعقيم فندق 25 يناير. ، مركز شرطة العواميه ، الوحده المحليه بالقرنة ، جميع الكمائن الشرطيه بطول الطريق من الاقصر لمركز القرنه ،نجع الطويل ،عدد من المنازل التى للحالات المصابة ومنازل المخالطين ، وجميع المنازل المجاورة له ، مشيرا إلى استمرار كافة اعمال التطهير والتعقيم على مستوى المنشأت الحكومية والعامة بالمحافظة .





جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة الجهات المنوطة بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية .