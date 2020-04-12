حدث مع بوريس جونسون.. ماذا تعرف عن انهيار الأسبوع الثاني بعد الإصابة بـ كورونا

كشفت العديد من التقارير الإعلامية المستقاة من قصص المصابين بفيروس كورونا عما يعرف بصدمة أو انهيار أو انتكاسة الأسبوع الثاني من كورونا.





وصدمة الأسبوع الثاني من الإصابة بفيروس كوورنا تحدث بعد شعور المرضى بأن حالتهم تتجه للتحسن، ثم في الأسبوع الثاني من مرضهم تزداد أعراض الإصابة وتسوء الحالة عما كانت عليه في السابق.





وبحسب "بيزنس إنسايدر"، فإن خبراء الصحة لا يزالوا غير متأكدين من سبب تعرص مجموعة من الناس لهذا الانهيار في الأسبوع الثاني من الإصابة بفيروس كورونا، مما يؤدي غالبًا إلى ارتفاع درجة الحرارة ، وضيق في التنفس ، وإرهاق شديد.





ومن بين تلك الحالات، أريا بنديكس، صحفية علمية، 27 عاما، أصيبت بألم شديد في القفص الصدري وهي تدخل في أسبوعها الثاني من أعراض الإثابة بفيروس كورونا، وقالت إن اعراض الإصابة بفيروس كورونا كانت في بداية الامر معتدلة، لكن الامر تحول في الأسبوع الثاني.





وأضافت أنها في البداية كانت تعاني من آلام في الجسد، ولكن بعد 24 ساعة بدأت تعاني من القشعريرة، "شعرت كما لو كنت شاركت في ماراثون ثم اصطدمت بسيارة. قررت أن أعزل نفسي داخل شقتي".





وبعد مرور بضعة أيام بدأت الآلام تتبدد، وشعرت أنها في طريقها للتعافي من كورونا، ولكن بعد ذلك بدأ ألم في القفص الصدري "كان هناك ضغط أيضا، كما لو أن شخصا ما كان يضغط على رئتي مثل الأوكورديون".





وبعد رحلة إلى غرفة الطوارئ، قال الأطباء إنهم غير قادرين على اختبار بنديكس، لكن أعراضها تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.





بالعودة إلى المنزل، قالت بينديكس إنها كانت أمامها أسبوع من الليالي والأيام التي كانت بلا نوم عندما كان التنفس صعبًا. لم يكن حتى ذلك الأسبوع قد انتهى أنها بدأت تشعر بأنها طبيعية مرة أخرى.





وكتبت بنديكس:"كان ذلك في نفس الوقت الذي أصبت فيه بالتهاب في الحلق. ولمدة 24 ساعة ، كافحت من أجل ابتلاع الطعام أو السوائل. بحلول اليوم الرابع عشر من ظهور أعراضي - في اليوم الذي كان من المفترض أن أكون فيه متعافية - عادت الآلام. شعرت وكأنني عدت إلى المربع الأول، ولكن على الأقل يمكنني التنفس". "عندما تشعر بالخلاص وبأنك حر، يعود إليك مجددا".





في 5 أبريل، وهو اليوم الذي نشرت فيه بنديكس مقالها ، قالت إنها بدأت تشعر أخيرًا وكأنها نفسها ولكن لا تزال تعاني من أعراض طويلة مثل التهاب الحلق والتعب.









وتتشابة تلك الحالة التي يتعرض لها التقرير مع ما أعلن بشأن إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فبعد 10 أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا ، نقل إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته ووضع على جهاز التنفس الصناعي قبل أن يتعافى تدريجيا ويخرج من المستشفى.