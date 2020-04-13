ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 13-4-2020‎

سجلت أسعار الذهب في الإمارات ارتفاعًا طفيفًا، خلال بداية تعاملات اليوم، الأثنين، 13-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 174.30.درهم.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.









يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم





وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (199.19درهم إماراتي ) أي ما يعادل (54.23 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (182.60 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (49.71دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (174.30درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 47.45 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (149.40درهم إماراتي ) أي ما يعادل (40.67 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (116.20درهم إماراتي ) أي ما يعادل (31.64دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (99.60درهم إماراتي ) أي ما يعادل (27.12 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,195 درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 1,687دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,394 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (379.63دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (199,195 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (54,232 دولار أمريكي)



