سكرتير عام محافظة الأقصر يتابع أعمال النظافة خلال الحظر .. صور

نفذ سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء أشرف موافي، وعدد من القيادات التنفيذية، مساء اليوم الأحد، جولة ميدانية، لمتابعة أعمال النظافة وإزالة المخلفات داخل محافظة الأقصر.





كما تابع سكرتير عام محافظة الأقصر، خلال الجولة، الالتزام بتطبيق قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا، وذلك في إطار المتابعة اليومية لتطبيق القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.





كما تمت خلال الجولة متابعة أعمال التطهير والتعقيم للطرق والشوارع الرئيسية بمدينة الأقصر ومركز الزينية، وذلك استكمالًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، و شملت الجولة حى شمال، وطريق السوفوتيل، وطريق الهيلتون، والشوارع الجانبية، ومتابعة أعمال إصلاح خط الطرد لمحطة الصرف الصحى أسفل كوبرى المطار، وتفقد شوارع مركز ومدينة الزينية.





شارك في الجولة كلا من المهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظة للمشروعات، والعقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، والعميد محمد عياد، وحاتم جابر فريق المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأحمد زين رئيس حى شمال بمدينة الأقصر.