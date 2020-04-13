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تكنولوجيا

فيروس كورونا لا يؤثر على البشر فقط ولكن يؤثر على الإيموجي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:01 ص
فيروس كورونا لا يؤثر
فيروس كورونا لا يؤثر على البشر فقط ولكن يؤثر على الإيموجي
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ندى على
لم يؤثر فيروس كورونا على البشر فقط مخلفا ما يقرب من مليونى مصاب، وأكثر من 113 ألف حالة وفاة، ومابين حظر كامل في بعض الدول، ومؤقت في أخرى، مما أدى إلى تعطيل الشركات والأعمال الكبرى والمتوسطة وكذلك المنظمات، وخسارتها لأموال طائلة. 

ومن بين االمنظمات التكنولوجية الكبيرة التى أثر عليها فيروس كورونا، كانت مجموعة  Unicode Consortium وهى المنظمة المسئولة عن كل أنماط وتنسيقات لوحات مفاتيح الكتابة وتطويرها والمصنعة للتنسيقات المختلفة للكلمات والحروف والرموز التعبيرية الإيموجى.


وبحسب موقع Pocketnow  فإنه وبسبب وباء فيروس كورونا المستمر، قررت مجموعة Unicode Consortium تأجيل إصدار معيارv14.0 Unicode لمدة ستة أشهر، حيث كان من المفترض أن يتضمن الإصدار الرابع عشر من معيار Unicode عددا من رموز الإيموجي الجديدة.

وكان آخر تطوير لمعيار يونيكود لأنظمة الكتابة تمت الموافقة عليه هو معيار v13.0 Unicode وسيتم تضمينه في إصدار Android 11، للهواتف الحديثة. 

و مجموعة Unicode Consortium تعمل على تنسيق وتنظيم الأعمال التطويرية لنظام يونيكود والذي يسعى لتعويض كل شفرات الرموز بنظام موحد عالمي موحد والذى يلقى رواجا كبيرا في الأنظمة المعلوماتية الحديثة والمتطورة.

وكانت شركة جوجل قد أطلقت مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية emoji، والتى تعتبر أكثر مرحا من الرموز السابقة، في محاولة للتجديد وإختبار عدد من الإيموجى التى كانت تعمل عليها منذ العام الماضى. 

 وتشبه الإيموجى الجديدة خاصية صور GIF ، والتى كانت قد أطلقتها شركة جوجل العام الماضى، وهى عبارة عن شريطا إضافيا في أعلى لوحة المفاتيح عند التبديل إلى اختيار الإيموجى.


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