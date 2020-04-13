AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد اتصاله بزوج طبيبة الدقهلية الراحلة.. القومي للمرأة يوجه رسالة لرئيس الوزراء

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:31 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
Advertisements
أمل مجدى
توجه المجلس القومي للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضاءه بخالص التحية والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعهده بمحاسبة قانونيا جميع المتسببين في احداث الفوضى والشغب التي وقعت  في قرية شبرا البهو.

جاء ذلك خلال محاولة بعض اهالي القرية منع  دفن الطبية سونيا في مدافن الاسرة ، بعد أن توفيت نتيجة الاصابة بفيروس كورونا المستجد.                                                      

جاء ذلك خلال اتصالا تليفونيا اجراه رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور محمد هنداوى، زوج الراحلة  الطبيبة سونيا، وقدم خلاله واجب العزاء فى فقيدة الوطن، وتقدم بالاعتذار نيابة عن جميع المصريين الشرفاء المستنكرين والرافضين بشدة ما حدث.                                               

وقال الدكتور مصطفى مدبولى فى اتصاله: أكلمك كمواطن مصرى، قبل أن أكون رئيسا للوزراء، لأقدم خالص العزاء، وأعتذر لكم بالنيابة عن جموع المصريين، عما صدر من تصرفات مشينة من بعض أهالى قرية شبرا البهو، ومن أخطأ سيحاسب بالقانون، وهؤلاء لا يعبرون سوى عن أنفسهم، بينما جموع المصريين يقدرون جهود الأطقم الطبية، وتضحياتهم، ولن نسمح لأحد بأن يهين أو يتعدى على أى فرد بها.  

وشدد رئيس الوزراء على أن المجتمع كله يقدر ما تقوم به الأطقم الطبية من جهود وتضحيات، فهم خط الدفاع الأول، فى مواجهتنا لفيروس كورونا المستجد، موجها الشكر لجموع العاملين فى الحقل الطبى، قائلا: لا تلتفتوا لهذه الصغائر، ولا تشغلكم هذه الممارسات والمواقف المشينة من البعض عن معركتكم الشريفة للدفاع عن أبناء وطنكم، فجميعنا نقدركم، ونساندكم، ونصطف معكم، وسينصرنا الله، بإخلاصنا جميعا وتكاتفنا وتفانينا. 

من جانبه تقدم الدكتور محمد رضوان بالشكر لرئيس الوزراء، ولمسئولى الحكومة بوجه عام، الذين وقفوا بجواره وساندوه، قائلا: أتشرف بهذه المكالمة من رئيس وزراء مصر، فرد الدكتور مصطفى مدبولى: الشرف لى أنا، وأكرر خالص العزاء، ودعواتنا للطبيبة بأن يسكنها الله فسيح جناته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء عن أزمتي الطقس وكورونا: خرجنا بأقل الخسائر وأشكر الأطباء فردا فردا

وزير الشباب والرياضة السابق ينعى طبيبة الدقهلية

تحرك برلمانى بشأن واقعة منع دفن الطبيبة المصابة بـ كورونا.. تفاصيل

رئيس جامعة القاهرة يطلق اسم طبيبة شبرا البهو على إحدى وحدات قصر العيني الفرنساوي

رئيس الوزراء لـ زوج طبيبة الدقهلية سونيا : اعتذر بالنيابة عن المصريين عن التصرف المشين

أحمد موسى يشيد بموقف مصطفى مدبولي مع زوج الفقيدة سونيا عبدالعظيم

ترشيحاتنا

تخليد اسم الدكتورة سونيا على مدرسة شبرا البهو في الدقهلية.. صور

حادث مروع .. فتاة تسقط ميتة من شرفة منزلها خلال الحجر الصحي

بـ أوف شولدر.. أول ظهور لـ ليلى علوى بعد وفاة طليقها بإطلالة شبابية

طالب مصري في روسيا لـ أحمد موسى: إحنا خايفين وأهلنا مرعوبين وعايزينا نرجع

لاعب غير تقليدى.. نجم الزمالك السابق يتغزل فى مهاجم الأهلي المعار لـ إنبي

حبس 23 من أهالى قرية شبرا البهو بتهمة منع دفن الدكتورة سونيا ضحية كورونا بـ الدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري مستحضرات التجميل.. 7 محاذير لتجنب نقل فيروس كورونا

عشان هتحتجيها كتير.. طريقة عمل الكريمة اللباني خطوة بخطوة

بـ أوف شولدر.. أول ظهور لـ ليلى علوى بعد وفاة طليقها بإطلالة شبابية