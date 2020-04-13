بعد اتصاله بزوج طبيبة الدقهلية الراحلة.. القومي للمرأة يوجه رسالة لرئيس الوزراء

توجه المجلس القومي للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضاءه بخالص التحية والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعهده بمحاسبة قانونيا جميع المتسببين في احداث الفوضى والشغب التي وقعت في قرية شبرا البهو.





جاء ذلك خلال محاولة بعض اهالي القرية منع دفن الطبية سونيا في مدافن الاسرة ، بعد أن توفيت نتيجة الاصابة بفيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك خلال اتصالا تليفونيا اجراه رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور محمد هنداوى، زوج الراحلة الطبيبة سونيا، وقدم خلاله واجب العزاء فى فقيدة الوطن، وتقدم بالاعتذار نيابة عن جميع المصريين الشرفاء المستنكرين والرافضين بشدة ما حدث.





وقال الدكتور مصطفى مدبولى فى اتصاله: أكلمك كمواطن مصرى، قبل أن أكون رئيسا للوزراء، لأقدم خالص العزاء، وأعتذر لكم بالنيابة عن جموع المصريين، عما صدر من تصرفات مشينة من بعض أهالى قرية شبرا البهو، ومن أخطأ سيحاسب بالقانون، وهؤلاء لا يعبرون سوى عن أنفسهم، بينما جموع المصريين يقدرون جهود الأطقم الطبية، وتضحياتهم، ولن نسمح لأحد بأن يهين أو يتعدى على أى فرد بها.





وشدد رئيس الوزراء على أن المجتمع كله يقدر ما تقوم به الأطقم الطبية من جهود وتضحيات، فهم خط الدفاع الأول، فى مواجهتنا لفيروس كورونا المستجد، موجها الشكر لجموع العاملين فى الحقل الطبى، قائلا: لا تلتفتوا لهذه الصغائر، ولا تشغلكم هذه الممارسات والمواقف المشينة من البعض عن معركتكم الشريفة للدفاع عن أبناء وطنكم، فجميعنا نقدركم، ونساندكم، ونصطف معكم، وسينصرنا الله، بإخلاصنا جميعا وتكاتفنا وتفانينا.





من جانبه تقدم الدكتور محمد رضوان بالشكر لرئيس الوزراء، ولمسئولى الحكومة بوجه عام، الذين وقفوا بجواره وساندوه، قائلا: أتشرف بهذه المكالمة من رئيس وزراء مصر، فرد الدكتور مصطفى مدبولى: الشرف لى أنا، وأكرر خالص العزاء، ودعواتنا للطبيبة بأن يسكنها الله فسيح جناته.