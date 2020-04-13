اللى ميشفش من الغربال.. محمد مصيلحي يوجه رسالة قوية للاعبي أندية الدوري









أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن الأمور بالنسبة للكرة المصرية والعالمية باءت صعبة للغاية في ظل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا المستجد





وأضاف محمد مصيلحي في تصريحات لـ لقناة "اون تايم سبورت 2 " أن هناك بعض اللاعبين يطالبون بالحصول على مستحقاتهم كاملة وهو أمر غير معقول في ظل تلك الظروف مشددا ان هناك رئيس نادي اخبره ان في حاله حصول اللاعبين على 50% من مستحقاتهم سيكون أمر رائع





وتوجه رسالة للاعبي الأندية " اللي ميشفش من الغربال يبقى اعمى"، مضيفا: أنه سدد 65% من مستحقات لاعبيه.









وأضاف ان الراعي أصبح لا يرد على اتصالاته بالاضافة لعدم وجود اي دخل للنادي مشددا ان مستأجري محلات النادي يطالبون بتخفيض قيمة العقود.





وأكمل: أن هناك أكثر من 10 أندية في الدوري يفكر في المطالبة بإلغاء الدوري لعدم وجود أي موارد.