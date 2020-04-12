شيكابالا: ارتديت القميص رقم 10 حبا في أحمد الكأس

قال محمود شيكابالا، نجم الزمالك، أنه ارتدى القميص رقم 10 حبًا في أحمد الكأس نجم الفريق الأبيض السابق.









وأضاف شيكابالا، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك، "أحمد الكأس موهبة كبيرة في الكرة المصرية لم تحصل على حقها، وإن لعب وهو في سنه هذا سيتألق ويقدم مستويات رائعة".









وأعرب شيكابالا، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، عن عشقه لـ أحمد الكأس نجم الكرة السابق.









وتابع "أحمد الكأس هو السبب الرئيسي في تشجيعه على اللعب في الزمالك".









وأتم حديثه "الكأس كان في حتة تانية خالص، ولاعب تاريخي من الصعب تكراره".



