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أخبار البلد

طبيب بمستشفى العزل يستغيث بالرئيس.. ويؤكد: نتقاضى فقط رواتبنا الأساسية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
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محمد غالي
قال مصدر طبي، يعمل بمستشفى العزل، ان الكلام عن أن الأطقم الطبية هم خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، ووصفهم بـ "جيش مصر الأبيض"، شئ جميل، لكنه يجب أن يترجم وسريعا بخطوات ملموسة ، حيث أن معظم الأطقم الطبية لا تتقاضى سوى الرواتب الأساسية منذ بداية أزمة الفيروس.

واكد المصدر الطبي في تصريحات لصدي البلد رافضا ذكر اسمه، إن بداية من مستشفى عزل النجيلة مرورا بعزل أبو خليفة بالإسماعيلية وحتى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمنشأة ناصر، لم يتقاضوا أي حافز مادي من الموعود به من قبل وزارة الصحة.

وأضاف: انهم تقاضوا بالفعل مكافأة مرة واحدة فقط، أثناء عزل النجيلة بـ مرسى مطروح، ولم يتم صرفها مره أخرى ومر قرابة الشهرين دون اي إشارة الى ذلك.

وأوضح: ان جميع العاملين بمستشفى العزل، يعملون لمدة شهرين منذ بداية الأزمة، علي مدار الساعة دون توقف، وفي حالة طوارئ دائمة، دون مستلزمات وقائية كافية، مضيفا انهم اكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتعاملهم مع الحالات الإيجابية المصابة.

وأفاد: ان الجميع يراعي الظروف الحالية للبلاد، ولكن ليس بهذا الشكل، مضيفا انهم أيضًا يمتلكون اسر وأولاد تحتاج إلى مصاريف، والطبيب منهم يمكث بمستشفى العزل أكثر من 14 يوم دون الرجوع إلى أهله.

واضاف: ان جميع من يعمل بمستشفيات العزل، من الاستشاريين ولهم ثقلهم المهني، ويتفرغون بالكامل دون فتح عياداتهم.

وأرسل المصدر، استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي للنظر في مشاكل الجيش الأبيض، مناشدا وزارة الصحة، بمعاونتهم في محنتهم.
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