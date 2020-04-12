الملك سلمان كتب مقدمة كتابه.. ما لا تعرفه عن سلطان العدل ستيفن هوكينج العرب

توفي رجل الأعمال السعودي سلطان العدل الملقب بـ ستيفن هوكينج العرب، أمس، والذي حقق قصة نجاح أسطورية تخطى بها كل الصعاب من على كرسيه المتحرك بسبب إصابته بمرض التصلب اللويحي الذي جعله لا يمتلك إلا عينيه يدير كل شئ بهما.





تلقى سلطان العدل تعليمه بـ المراحل الأولى في معهد العاصمة بالرياض، وخلال المرحلة الثانوية استكمل تعليمه بالولايات المتحدة الأمريكية، وتخرج من الجامعة حاصلا على بكالوريوس الهندسة الكهربائية، ثم قام بتحضير دراسات عليا في التفاعلات الكيميائية بدرجة امتياز، كما حصل على شهادة تنظيم الوقت من مركز كوفي لتنمية المهارات، فضلا عن عدة شهادات منها "المتغيرات والمبادئ المحورية القيادية".





عانى من المرض 23 عاما، لكن ذلك لم يمنعه من العمل واستكمال مسيرة نجاحه، حيث امتلك مجموعة شركات كبيرة، ظل يعمل على توسيعها جاهدا حتى اشتد المرض عليه عام 1997 والذي نتج عنه فقدان جميع حواسه ماعدا عينيه وحركة شفتيه، كما كان يتنفس عن طريق جهاز صناعي ويتغذى عبر أنبوب خارجي متصل بمعدته.





شهد عام 1944 تأسيس أولى شركاته، التي تخدم ما لا يقل عن 200 مدينة داخل المملكة، تبعها بعد ذلك -على الرغم من مرضه- تأسيس شركته الثانية "دانكن دوناتس" وكانت عبارة عن سلسلة كبيرة من المحلات، أعقبها شركتي "شهية" و"مأكل العالمية المحدودة"، هذا بالإضافة إلى عضويته في شركات عالمية عدة، أبرزها: "سمسا" و"فيديكس" و"أمنكو".





لم يتوقف نجاحه عند هذا الحد، بل قام بتأليف عدد من الكتب منها كتابه عن التاريخ الأسري له ونشأته وظروفه المعيشية، ليشغل نفسه عن المرض والحالة الصحية السيئة التي كان يمر بها، مع العلم أن الملك سلمان بن العزيز كتب مقدمة هذا الكتاب واهتم بنشره، لتتوالى بعد ذلك مؤلفات الراحل وأهمها "الإنسان والكوارث" و"مجموعة الأدلة المهنية الإدارية والفنية والمتخصصة".