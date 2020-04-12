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أخبار العالم

الملك سلمان يتصل هاتفيا بـ ترامب وبوتين بعد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على خلفية اتفاق مجموعة "أوبك +".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن القادة أعربوا عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة".

يذكر أن البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 أبريل، أفاد بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد على 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في مايو، ويونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك +".

وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول "أوبك" ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.
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