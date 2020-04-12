الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 105 حالة

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد وفيات كورونا في البلاد ارتفعت إلى 105 حالة وفاة.







وكانت أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 11103 بينهم 174 في حالة حرجة.





وفى وقت سابق ، انخفض عدد الفحوصات اليومية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد فى اسرائيل بنسبة 40 % تقريبا.





وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد تعرضت لانتقادات الأسبوع الماضي بسبب انخفاض أعداد الفحوصات اليومية والذي انخفض قبل ذلك من 30 ألف إلى أقل من 10 ألاف ، حيث اعتبر مسئولون عاملون في مجال الصحة الإسرائيلية أن استراتيجية الوزارة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا باءت بالفشل.



