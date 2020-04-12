فيديوجراف.. تفاصيل انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز

انتقل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي "أحمد فتحي" إلى نادى بيراميدز بعقد مدته 3 سنوات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2020.









"أحمد فتحي" رفض كل محاولات النادي الأهلى للبقاء في الفريق خاصة أنه أحد أبرز اللاعبين داخل الفريق الأحمر، فتعاقد نادى بيراميدز مع "أحمد فتحي" لقناعة مسئوليه بالقدرات الفنية والبدنية للاعب.





اقرأ أيضًا:

فيديوجراف.. أسعار البنزين الجديدة

فيديوجراف.. تفاصيل "الخناقة" بين جمهور إليسا وهيفاء

فيديوجراف.. شروط عمل الدليفرى في مصر

فيديوجراف.. لماذا تضاعف عدد المصابين بـ كورونا في الدول الغنية

بيراميدز طالب أكثر من مرة بالتعاقد مع أحمد فتحي وخاطب الأهلى بشكل رسمي، ولمزيد من التفاصيل حول اللاعب "أحمد فتحي" تابعوا الفيديوجراف التالى.