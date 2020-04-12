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فيديوجراف.. تفاصيل انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:33 م
احمد فتحي
احمد فتحي
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ايمان عبداللطيف

انتقل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي "أحمد فتحي" إلى نادى بيراميدز بعقد مدته 3 سنوات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2020.



"أحمد فتحي" رفض كل محاولات النادي الأهلى للبقاء في الفريق خاصة أنه أحد أبرز اللاعبين داخل الفريق الأحمر، فتعاقد نادى بيراميدز مع "أحمد فتحي" لقناعة مسئوليه بالقدرات الفنية والبدنية للاعب.


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بيراميدز طالب أكثر من مرة بالتعاقد مع أحمد فتحي وخاطب الأهلى بشكل رسمي، ولمزيد من التفاصيل حول اللاعب "أحمد فتحي" تابعوا الفيديوجراف التالى.                             

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