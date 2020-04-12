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رياضة

عمرو شاهين يكشف حقيقة استكمال الدوريات في أفريقيا والعالم.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:28 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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عمرو ابوبكر
اكد عمرو شاهين أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، حدد اولوياته في استكمال الدوريات حول العالم، وهو أن إنقاذ ارواح المواطنين هي الأولى من اي شئ.

وأضاف شاهين خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت مع الاعلامي سيف زاعر في برنامج ملعب اون، أن ملامح كرة القدم واستكمال الدوريات غير واضحة بالنسبة للعالم كله وليست قارات اوروبا او اسيا او افريقيا.

وصرح شاهين، أن بلجيكا أول من أعلن الغاء بطولة الذوري ولهذا ما اثار غضب الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، وسوف يتم عقد جلسة غداََ بسبب هذا الامر.

وأكمل: ما يتم مناقشته في الدوري الانجليزي أمر مقلق ويجعلنا نغلق جميع الانوار حول عودة اي بطولة هذا الموسم.

واشار شاهين الى أن، افريقيا تلتفت الى استكمال البطولات في أحد المدن التي لم ينتشر خلالها فيروس كورونا، وهذا امر صعب للغاية، مجرد التفكير في انتقالهم من اي دولة لآخرى أمر مقلق جداََ.

واختتم تصريحاته: لابد ان نلتزم بكل الاحتياطات، من الاقوال التي تتردد حول وصول الى علاج في صيف ٢٠٢١ فهذا يجعلنا ننتظر ونلتزم. 
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