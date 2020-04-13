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محافظات

فيها حاجة حلوة..5 آلاف كرتونة مواد غذائية للآسر في بني سويف

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:08 ص
5 آلاف كرتونة مواد
5 آلاف كرتونة مواد غذائية للآسر في بني سويف
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محمد عبد الحليم
تسلم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،منذ قليل، 5 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر المتضررة من تداعيات  فيروس كورونا ،مقدمة من حملة "رد الجميل" التي أطلقها شباب البرنامج الرئاسي،تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية . 

حيث أشرف المحافظ "شخصيا"على أعمال التسلم بمقر ديوان عام المحافظة بمدينة بني سويف شرق النيل ، استعدادا لتسليمها للوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع ، ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا المتضررة من تداعيات مجابهة فيروس كورونا. 

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وأشاد محافظ بني سويف بالحملة الرائدة التي أطلقها شباب البرنامج الرئاسي،والتي تأتي في اطار وأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة،حيث تجسد هذه الحملة مدى تفاعل شباب مصر مع كل مايمر به الوطن من ظروف راهنة ، وتمثل أيضا مدى عمق المسؤولية الوطنية التي يحملها شبابنا بشكل عام،معربا بالأصالة عن نفسه،وبالإنابة عن أهالي بنى سويف،عن الشكر والتقدير لشباب البرنامج الرئاسي  على هذه المساهمة المجتمعية المميزة .

رافق المحافظ خلال أعمال التسليم كل من:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،والسيد بلال حبش نائب المحافظ،واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ، ومجموعة من شباب البرنامج الرئاسي . 

فيها حاجة حلوة..5 آلاف كرتونة مواد غذائية للآسر في بني سويف
فيها حاجة حلوة..5 آلاف كرتونة مواد غذائية للآسر في بني سويف
فيها حاجة حلوة..5 آلاف كرتونة مواد غذائية للآسر في بني سويف
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