محمود سعد يطالب الحكومة بالحظر الشامل يوم شم النسيم.. فيديو

طالب الإعلامي محمود سعد الدولة بتطبيق حظر تجول كاملا يوم شم النسيم لمنع اي تجاوزات او عادات خاطئة قد تحدث من قبل البعض، موضحا أن فرض الحظر الكامل في هذا اليوم حق الدولة في مواجهة هذه الجائحة والحد من إنتشار فيروس كورونا.





وأكد "محمود سعد" خلال برنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار" أن المواطن عندما يخترق القواعد والالتزامات التي وضعتها الحكومة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا في يوم شم النسيم ليست شطارة وفهلوة، لان بهذه العادات الخاطئة يضر الإنسان نفسه ويضر الآخرين.





ووجه "محمود سعد" رسالة للمصريين: "اوعى تلعب تتشاقى يوم شم النسيم .. وعدم الالتزام ده أسمه استهتار كبير واستخفام، وهذا قد يعرضنا كلنا للخطر"، محذرا من العزومات في شهر رمضان حتى لا يتأذى أحد بسبب فيروس كورونا، خاصة أن البعض قد يرى أن الموضع سهلا وهو عكس ذالك.