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اقتصاد

رفع الحظر عن الشحن التجاري باليمن

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:33 م
الشحن التجاري باليمن
الشحن التجاري باليمن
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وكالات
أعلنت الحكومة اليمنية توجهها إلى رفع الحظر عن منفذ الوديعة البري أمام حركة الناقلات من وإلى المنفذ واستمرار الحظر على حركة المواطنين حتى إشعار آخر.

وأصدر نائب رئيس الوزراء اليمني رئيس اللجنة العليا للطوارئ القائم بأعمال وزير النقل سالم الخنبشي توجيها بذلك إلى مدير ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال الصيعري: " إن نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل وجه إدارة الميناء برفع الحظر عن المنفذ، وأن قرار رفع الحظر يأتي بعد التفاهم مع رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك برفع الحظر عن حركة ناقلات الشحن التجاري والإغاثة الإنسانية".
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