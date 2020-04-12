توقيع اتفاقيات بين قناة السويس وموانئ دبي وشركات عالمية قريبا

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن إطلاق أبواق موانئ المنطقة والسفن التجارية جاءت كمبادرة رمزية لدعم العاملين بالموانئ والقطاع الصحي.









وتابع زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «إطلاق الأبواق استمر 15 ثانية لدعم العاملين في المنطقة الاقتصادية والأطباء»، مشيرا إلى أن جميع الموانئ حول العالم تقدم أدوارا مهمة في هذه الفترة الحرجة.









وأكد أن القوى الأساسية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس مستمرة بالعمل، مع وجود تنسيق كامل مع وزارة الصحة ومحافظتي السويس وبورسعيد، مشيرا إلى أنه يتم العمل في الموانئ بطاقة 50% من العاملين.









وأشار إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات عدد من المشروعات مع موانئ دبي وشركات عالمية أخرى خلال الفترة المقبلة.