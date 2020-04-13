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محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 23 حالة تعد على أراض زراعية بمركزي الفشن والواسطى

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:02 ص
محافظ بني سويف :
محافظ بني سويف : إزالة 23 حالة تعد على أراض زراعية
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محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أنه تم إزالة 23 حالة تعد على أراض زراعية،بواقع7 حالات تعد على مساحة 1225متر بقرى(صفط الخرسا، بني منين، البرقي ،الفنت) مركز الفشن،و16 حالة تعد على مساحة 14 قيراط بقرى (الميمون، صفط ،أبويط، الحومة) في مركز الواسطى ،بالإضافة إلى وقف أعمال بناء  2 مبنى مخالفة "بدون ترخيص" بمدينة الواسطى، وتم التحفظ علي 2 ونش ومواد ومستلزمات البناء المستخدمة في المخالفة.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

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حيث أكد محافظ بني سويف،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا"،مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.
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