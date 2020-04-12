مدرب الزمالك يكشف عن المراكز المطلوب دعمها في الفريق ودور حراس المرمى.. فيديو

كشف عصام مرعي، مدرب الزمالك السابق، عن الدعم الذي يحتاجه إليه نادي الزمالك في مراكز اللاعبين.









وقال عصام مرعي، في تصريحات متلفزة عبر فضائية "أون تايم سبورت" مع الإعلامي سيف زاهر، إن الزمالك يحتاج إلى دعم في مركزي الجناح الأيمن وصانع الألعاب.









وأضاف عصام مرعي، أن فرجاني ساسي ومصطفى محمد ومصطفى فتحي لابد أن يشاركوا بكل ما لديهم من قوة لأنهم قوام الفريق.









وتابع "الزمالك كان يسير بشكل مميز قبل أزمة كورونا، ولابد من تقويم هذه المراكز للعودة بقوة حال قرار عودة الدوري في أي وقت".









وأشار مرعي إلى أن حراس مرمى الزمالك لا يجب رحيل أحدهم لأن المنافسة بينهم في صالح الزمالك، فكلما أصبح الحراس الثلاثة أقوياء زاد من قوة المركز في الفريق.