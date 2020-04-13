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محافظات

انتصار جديد على كورونا في مصر.. شفاء 4 مصابين بمستشفى العزل في المنيا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:32 ص
انتصار جديد على كورونا
انتصار جديد على كورونا في مصر.. شفاء 4 مصابين بمستشفى العزل
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ايمن رياض

تماثل اليوم 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد للشفاء داخل مستشفى العزل بملوي جنوب المنيا، وتقرر خروجهم جميعا بعد التأكد من تعافيهم التام، وتحول نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بالمستشفى التي جري افتتاحها قبل نحو 9 أيام لاستقبال المصابين بالفيروس إلى 10حالات، وجاء الإعلان عن الشفاء للحالات الأربعة، عقب مرور يوم على خروج 6 حالات تماثلوا للشفاء أيضا.

يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد افتتح مستشفى ملوي العام منذ 10 ايام تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وسلم المحافظ الفريق الطبي بالمستشفي 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية، موضحا أن تحسين الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، وخاصة في مثل تلك الظروف الطارئة، وذلك للارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المستشفى جاهزة لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوي الجمهورية وتبلغ سعتها 134 سريرا منهم 109 داخلي و25 عناية مركزة. 

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