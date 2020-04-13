أوبك وروسيا تتفقان على أكبر خفض لإنتاج النفط في التاريخ على الإطلاق

اتفقت أوبك وحلفاء بقيادة روسيا الأحد، على خفض غير مسبوق لإنتاج النفط - يعادل نحو عشرة بالمئة من المعروض العالمي - لدعم أسعار الخام في خضم جائحة فيروس كورونا، وقالت مصادر إن التخفيضات الفعلية قد تصل إلى 20%.





حطمت إجراءات كبح انتشار فيروس كورونا الطلب على الوقود ودفعت أسعار النفط للانخفاض، ما يضغط على ميزانيات منتجي الخام ويعصف بصناعة النفط الصخري الأمريكية، الأكثر انكشافا على مخاطر تدني الأسعار بسبب تكاليفها الأعلى.





وقالت المجموعة، المعروفة باسم أوبك+، إنها اتفقت على تقليص الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو ، وذلك بعد محادثات مطولة لأربعة أيام وعقب ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتواء انخفاض الأسعار.





وفي أكبر خفض على الإطلاق لإنتاج النفط، إذ يتجاوز أربعة أمثال التخفيضات التي اتفق عليها أثناء الأزمة المالية في 2008، ستعمد الدول إلى تخفيف القيود تدريجيا لعامين حتى ابريل 2022.





وكتب ترامب على تويتر ”اتفاق النفط الكبير مع أوبك+ تم إنجازه. سيصون هذا مئات الآلاف من وظائف الطاقة في الولايات المتحدة،“ متوجها بالشكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان لدفعهما بالاتفاق قدما.





وقالت أوبك+ إنها تريد من منتجين خارج المجموعة، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج، خفض خمسة بالمئة أخرى أو خمسة ملايين برميل يوميا.





وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ إن تخفيضات إنتاج النفط الفعلية قد تقارب 20 مليون برميل يوميا، عند حساب مساهمات غير الأعضاء وتخفيضات طوعية أعمق من بعض أعضاء أوبك+ ومشتريات للمخزونات الاستراتيجية، وقالت مصادر أوبك+ إن الأعضاء الخليجيين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول سيشرعون في تخفيضات أعمق من تلك المتفق عليها.





وقالت المصادر إن وكالة الطاقة الدولية ستعلن عن مشتريات لتزويد مخزونات أعضائها يوم الاثنين. ولم ترد وكالة الطاقة حتى الآن على طلب للتعليق.