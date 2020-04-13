AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حمد إبراهيم: عماد متعب كان سيتولي منصب مدير المنتخب مع إيهاب جلال

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:25 ص
عماد متعب
عماد متعب
Advertisements
حسام الحارتي
قال حمد إبراهيم، المدرب العام بالجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة، إن عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، كان سيتولى منصب مدير المنتخب في الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال.

وأكد حمد إبراهيم في تصريحات ببرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الكابتن إيهاب جلال تم اعتماده من قبل اتحاد الكرة مديرًا فنيًا للمنتخب وأنا والكابتن عادل مصطفى مدربين مساعدين، ومصطفى كمال مدرب حراس، وعماد متعب، مدير المنتخب".

وأوضح: "أتذكر هذا اليوم جيدًا وكانت مباراة للنادي المصري وأثناء نزولنا للملعب وجدنا الجميع يبارك لنا لتولينا قيادة المنتخب الوطني، لكن في ساعات قليلة وجدنا تغييرات غريبة وتم تعيين الكابتن حسام البدري".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلة 2010 سموحة بنات تهزم الاتحاد

سلة 2008 سموحة بنين تروض الجياد

سلة سموحة 16 (أ) بنين تعبر وادي دجلة

البدري أكثر شخص ظلمني.. عماد متعب يكشف سر رفضه تولي منصب مدير المنتخب

سلة رجال سموحة تهزم طلائع الجيش

كواليس عودة إيهاب جلال لـ المقاصة.. وكيف تعامل مع اللاعبين.. فيديو

ترشيحاتنا

الأزهر: امتحانات نهاية العام في موعدها ولن نلجأ لـ الإلكتروني إلا في هذه الحالة

الصحة العالمية تكشف موعد انتهاء فيروس كورونا في العالم

شاهد.. خبير لوائح يكشف مفاجأة في انتقال أحمد فتحي لـ بيراميدز

ليست من الخفافيش أو البنجول.. حقائق صادمة عن أصل انتشار كورونا

أكتشفيها فورًا.. أهم الأخطاء التى تفسد طهى السمك .. تعرفى عليها

طفرة قوية.. تطبيقات تخبر المستخدمين باقترابهم من مصاب بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 عادات تدمر جهاز المناعة وتنقل فيروس كورونا

أكتشفيها فورًا.. أهم الأخطاء التى تفسد طهى السمك .. تعرفى عليها

احذري مستحضرات التجميل.. 7 محاذير لتجنب نقل فيروس كورونا