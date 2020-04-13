حمد إبراهيم: عماد متعب كان سيتولي منصب مدير المنتخب مع إيهاب جلال

قال حمد إبراهيم، المدرب العام بالجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة، إن عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، كان سيتولى منصب مدير المنتخب في الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال.





وأكد حمد إبراهيم في تصريحات ببرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الكابتن إيهاب جلال تم اعتماده من قبل اتحاد الكرة مديرًا فنيًا للمنتخب وأنا والكابتن عادل مصطفى مدربين مساعدين، ومصطفى كمال مدرب حراس، وعماد متعب، مدير المنتخب".





وأوضح: "أتذكر هذا اليوم جيدًا وكانت مباراة للنادي المصري وأثناء نزولنا للملعب وجدنا الجميع يبارك لنا لتولينا قيادة المنتخب الوطني، لكن في ساعات قليلة وجدنا تغييرات غريبة وتم تعيين الكابتن حسام البدري".