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توك شو

القصة الكاملة لممرض المنوفية المتعافي من الإصابة بـ كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:04 ص
محمد عبد الفتاح
محمد عبد الفتاح
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إبراهيم القادري
قال محمد عبد الفتاح ممرض متعافي من الإصابة بفيروس "كورونا" من المنوفية إنه يعمل ممرض في معهد الاورام وأصيب بـ كورونا وتم نقله إلى الحجر الصحي وظل به 10 أيام.

وأضاف عبد الفتاح خلال تصريحات تليفزيونية، قائلا: "أهل بلدى كانوا يتصلون بي يوميا ويقومون بالدعاء إلى وهذا سبب شفائي كما إنني عندما علمت بإصابات معهد الأورام خف انزل بلدى علشان بيتي وأهل بلدي وخف أعدي أي شخص منهم".

وأوضح: أن الأعراض كانت لدى خفيفة و قاموا بمعالجتي عن طريق البروتوكول المتبع به العمل في جميع مستشفيات الحجر الصحي مضيفا انني بعد ما تم شفائى وطلبوا مني الخروج رايت موقف دفن الدكتوره وخفت اني أروح بلدي".

وتابع: "خروجي من الحجر قاموا مجموعة من شباب البلد بالاتصال بي وطلبوا مني القدوم ولم اتوقع هذا الاحتفال الذى تم لى عند عودتي كما أنني طلب من اهلي ومن الجميع عدم السلام أو التلامس معي عند عودتي كما قال إلى الأطباء".

واستكمل: "أن اصدقائى المصابين في معهد الأورام هناك منهم من خرج قبلي ومنهم من خرج معي وهناك اشخاص سيخرجون خلال اليومين القادمين وجميع الحالات مستقرة كما اننا سنعود الى العمل بعد 15 يوما".


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