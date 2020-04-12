كاف يعلن موعد إقامة المباريات المتبقية من بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا ..فيديو

كشف عبد المنعم باح، السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن موقف الاتحاد من إمكانية إلغاء بطولتي الكونفدرالية وبطولة دوري أبطال أفريقيا 2020.





وأكد عبد المنعم باح، في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون تايم سبورت"، أن الكاف لا يفكر مطلقا في إلغاء البطولة، مشيرا إلى أن الاتحاد محظوظ بسبب قرب انتهاء البطولتين، حيث لا يتبقى سوى الدورين قبل النهائي والنهائي.





وأضاف عبد المنعم باح، أنه في حالة انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد في الصيف فستقام المباريات في نصف يونيو أو شهر يوليو، وفي أسوأ الظروف ستقام في أغسطس.





وأكمل أن الكاف حدد موقفه باستكمال البطولتين واستحالة إلغائهما خاصة أن الفرق المنافسة قوية، والجميع يرغب في معرفة أي فريقين سيتوجان بالبطولتين.



