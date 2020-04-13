القبض على طالب وصديقه دخنا سيجارة أثناء أداء الصلاة في البحيرة.. ضبط 187 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع في قنا

-مخدرات باللبن.. إحباط تهريب 4 أطنان حشيش داخل حاوية فى ميناء بورسعيد

-ضبط مصنع كمامات غير مرخص يديره طبيب بالإسكندرية.. صور





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب وصديقه بعد نشر فيديو له على الفيس بوك أثناء قيامه بتدخين سيجارة، وهو يصلى تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو - يظهر فيها قيام أحدالصبية بتدخين سيجارة أثناء أداء الصلاة مع وجود أصوات خاصة بأصدقائه تتضمن تعليقهم على ذلك فى سخرية واستهزاء .





أمكن تحديد هوية الصبي الذى يظهر بمقطع الفيديو (طالب بالصف الثانى الثانوى الصناعى ومقيم بمدينة الرحمانية بالبحيرة) وتم ضبطه .





وقرر بأن الفيديو المشار إليه خاص به وأن الأصوات المشار إليها خاصة بصديقيه (طالبين بالصف الثانى الثانوى ومقيمين بمدينة الرحمانية) وذلك أثناء قيامهما بتصويره ، وأمكن ضبطهما ، وضبط (3) هواتف محمول خاصة بالمذكورين والمستخدمة فى تصوير ونشر الفيديو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .





كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من ٦ إلي ١٢ أبريل الجاري،أسفرت عن ضبط ١٨٧ مخالفة تموينية متنوعة.

أوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، بأن الحملات التفتيشية نجحت خلال تلك الفترة في تحرير 87 محضر لمخالفات عدم اعلان أسعار، 20 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، 18 مخالفة عدم الاحتفاظ بفواتير، 14 مخالفة عدم الإعلان عن قائمة تشغيل، 10 مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات.





وأضاف السيد، كما تم ضبط 9 مخالفات تصرف في دقيق مخابز، 7 مخالفات مخابز مغلقة، 6 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية، 5 مخالفات تداول سلع مجهولة المصدر، 4 مخالفات نقص وزن، 3 مخالفات توقف عن الانتاج، مخالفة واحدة سلع منتهية الصلاحية، مخالفة واحدة لمنشاة بدون ترخيص ، مخالفة واحدة عدم وجود ميزان ، مخالفة واحدة عدم الاحتفاظ بالسجل 21 بترول.





يأتي ذلك في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.





فيما تمكنت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد برئاسة محمد محمود حنفى مدير عام جمرك شرق بورسعيد بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الحشيش الممنوع حيازته او تصديره أو إستيراده أو تداوله طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وبالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.





وبناءا على إخبارية مقدمة من الإدارة العامة لجمارك شرق بورسعيد والإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد وإدارة البحث الجنائى بالإشتباه فى وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم MNBU0314710 قادمة من سوريا على الباخرة إيجى كراون برسم الترانزيت المباشر لميناء شرق بورسعيد وجهة نهائية ليبيا ومشمولها مستنديا لبن منشأ سورى .

تم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية من أيمن جودة مدير إدارة الحركة بالإنابة و عماد الدين محمد الزيني و محمد حسن و عبد السلام العرباني مديرى الحركة و محمد الجمل مأمور تعريفة الساحة و محمد إبراهيم عثمان مدير إدارة المكافحة عمليات والأستاذ سالم لافي رئيس قسم الأمن الجمركي الجمركي لمعاينة المشمول .





زتبين وجود 18996 قطعة ( فرش ) بها مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر مدون ( عالى المقام ) بوزن قائم 4 طن مخبأة داخل علب اللبن بتقفيل المصنع وبطريقة يصعب إكتشافها .





وقرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.





وفى سياق متصل شن حي العامرية ثان بالتنسيق مع مباحث التموين بالإسكندرية، اليوم الأحد، حملة استهدفت مصنعا غير مرخص لتصنيع الكمامات الطبية يديره أحد الأطباء بمنطقة كينج مريوط.





ورد بلاغ لغرفة عمليات حي العامرية ثان يفيد وجود مصنع دون ترخيص بشارع رمزي بمنطقة كينج مريوط، لتصنيع الكمامات غير المطابقة للمواصفات.





وقاد محمد عبد الله، رئيس الحي، حملة مكبرة تضم إدارة رخص المحلات ووحدة التدخل السريع ومدير الطرق، استهدفت التفتيش على المصنع المشار إليه.





وتبين من المعاينة أن المصنع المذكور غير مرخص ويديره أحد الأطباء، لإنتاج كميات كبيرة من الكمامات تمهيدا لطرحها بالأسواق في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





تم استدعاء قوة من قسم شرطة العامرية ثان ومباحث التموين، وجرى غلق وتشميع المصنع بالشمع الأحمر والتحفظ على الكمامات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة.



