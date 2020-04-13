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رياضة

حمد إبراهيم: أحمد الشيخ لم يتألق مع الأهلي حتى الآن.. فقط يحتاج للصبر

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:13 ص
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
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حسام الحارتي
قال حمد إبراهيم، المدرب العام بالجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة، إن أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يتألق ويقدم مستواه كاملا في صفوف النادي الأهلي.

وأكد حمد إبراهيم في تصريحات ببرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أحمد الشيخ لم يقدم مستواه المعروف مع النادي الأهلي، ولكن هو لاعب كبير، ولكن يحتاج فقط بعض الوقت من أجل تقديم أكبر مستوياته".

وتابع: "أحمد الشيخ تألق في مصر للمقاصة بسبب انسجامه مع اللاعبين والفريق، لكن هو لم يشارك دائما مع الأهلي لذلك يحتاج للفرصة كاملة وهو لاعب كبير".
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