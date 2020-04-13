حمد إبراهيم: أحمد الشيخ لم يتألق مع الأهلي حتى الآن.. فقط يحتاج للصبر

قال حمد إبراهيم، المدرب العام بالجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة، إن أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يتألق ويقدم مستواه كاملا في صفوف النادي الأهلي.





وأكد حمد إبراهيم في تصريحات ببرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أحمد الشيخ لم يقدم مستواه المعروف مع النادي الأهلي، ولكن هو لاعب كبير، ولكن يحتاج فقط بعض الوقت من أجل تقديم أكبر مستوياته".



