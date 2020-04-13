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رجال أعمال يعلنون تمسكهم بالعمالة و10 ملايين جنيه لدعم المتضررين من كورونا.. وبرلمانيون: يستحقون رفع القبعة.. والأزمة كشفت البطل الحقيقي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:02 ص
العمال
العمال
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حسن رضوان
برلمانى: أزمة فيروس كورونا كشفت لمصر العديد من الابطال
برلمانى يطالب رجال الأعمال بتقديم الدعم للعمال لهذا السبب
عضو تعليم النواب تشيد بدور رجال الاعمال فى تقديم المساعدات للعاملين

أعلن عدد من رجال الأعمال المصريين تضامنهم الكامل مع جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ، وأكدوا تمسكهم بحقوق كافة العاملين لديهم وتعويضهم عن ضعف الإنتاج خلال هذه الفترة ، ويدرسون زيادة رواتب الأطقم المستمرة فى العمل وصرف مستحقات كل فرق العاملين المتضررين من الأزمة . 

وقال سمير النجارر ئيس مجموعة دالتكس الزراعية ، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، انه لابد من تكاتف رجال الأعمال من الدولة وتثمين جهودها لمواجهة فيروس كورونا ، مشيرا الى قرار مجموعة دالتكس بعدم فصل اى عامل وزيادرة رواتب الأطقم العاملة وصرف كافة مستحقات العاملين بالمزارع والشركات ، وتوفير وسائل مواصلات لعودتهم قبل موعد حظر التجوال .  

كما قررت شركة مصر القابضة للتأمين وشركتاها التابعتان مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين المساهمة في دعم ومساعدة العمالة الموسمية وغير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد، من خلال تبرعها لصندوق إعانات الطوارئ للعمال بـمبلغ 10 ملايين جنيه.

ومن جانبه، أشاد عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، ، بإعلان عدد من رجال الاعمال المصريين تضامنهم الكامل مع جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، معقبة:" يستحقون أن نرفع لهم القبعة".

وقال "مخاليف" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض رجال الاعمال الغير مسؤلين الذين لم يقدموا شئ واحد لوطنهم ولم يساهموا فى المشاركة فى اعباء الازمة ومساعدة المواطنين.

وناشد عضو لجنة الشئون الاقتصادية من رجال الاعمال الشرفاء بتقديم الدعم الكامل للعمال، مؤكدًا انهم الجنود المجهولين فى الحرب وبدونهم لن تكون هناك عجلة تنمية ولا اقتصاد.

كما أشاد النائب بقرار شركة مصر القابضة للتأمين وشركتاها التابعتان مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين المساهمة في دعم ومساعدة العمالة الموسمية وغير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد، من خلال تبرعها لصندوق إعانات الطوارئ للعمال بـمبلغ 10 ملايين جنيه.

ومن جانبه، قال سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن  أزمة فيروس كورونا كشفت لمصر العديد من الابطال الحقيقيون، فإعلان عدد من رجال الاعمال المصريين تضامنهم الكامل مع جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومساندة العاملين أضافة الشركات الاخرى دليل قاطع على ذلك.

وأكد "البطيخى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن منذ بداية الازمة واكتشفنا تسابق كبير من جانب عدد كبير من رجال الاعمال ونواب البرلمان والوزراء والشخصيات المهمة بالدولة فى توفير المستلزمات الطبية إضافة الي التكفل بالاسرة المحتاجة بجانب التبرعات المالية.

كما اشاد النائب بقرار شركة مصر القابضة للتأمين وشركتاها التابعتان مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين المساهمة في دعم ومساعدة العمالة الموسمية وغير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد، من خلال تبرعها لصندوق إعانات الطوارئ للعمال بـمبلغ 10 ملايين جنيه

كما أشادت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بإعلان عدد من رجال الاعمال المصريين تضامنهم الكامل مع جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، معقبة:" الرجال الحقيقيون يظهرون وقت الشدائد".

وأكدت "نصر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض رجال الاعمال ينبغي ان ياخذوا نفس طريق الرجال الافاضل الذين يقفون بجانب المجتمع فى هذه الازمة، لافتة الى أن مدينة الشروق شهدت استبعاد 60 عامل من مدرسة خاصة بسبب انه ليس هناك عمل فى هذا المدرسة.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أنها قامت علي الفور بالتواصل مع وزير التربية والتعليم لحل هذه المشكلة وارجاع العاملين مره اخرى ألذى قام علي الفور برجاعهم الي المدرسة.

وناشدت النائبة جميع رجال الاعمال الذين لم يقدموا مساعدات الى الوطن حتى الان بضرورة مساعدة المواطنين وتقديم العون لهم.
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