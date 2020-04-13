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ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: أنا عندي مناعة.. والفيروس آخره ولاعة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
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انا عندي مناعه .....والفيروس لو قربلي اجبله الولاعه ..
انا عندي مناعه ..
مايهونش عليا يلف ..يدور ....لو راكبها طياره ...انا راكبها موتور .. وأجبلك خبره ع السماعه ...
انا عندى مناعه ..
انا بمشي ع الخط ....بعوم ف البحر ,,مش ع الشط ..
ولو فيه عزومه ....بعزم عل بط .
انا عندي مناعه ..


انا شوف العرض ...شوف الطول ....
انا باكل البصل .ومعاه الفول ....انا ف المضمون ...
اكلت حوواشى من غير لحمه ...ولا مفروم ..
انا عندي مناعه ..

انا روحت الجيم ....وعضلي جديد...اكلت شلولو ...وقلبي حديد..انا عندي مناعه ..
ولو حد عطس ادامي .....انط ف بلاعه ...انا عندي مناعه ..
انا بنسي واسلم ......بنسي وابوس ..
ولسه سليم ...اصل انا محروس ...انا عندي مناعه ..
ولما ارجع ارش هدومي ...ارش موبايلي ...وارش الساعه ...انا عندي مناعه ..
كحول ده ايه؟؟؟ وديتول عل ايه ..بطلوا خلاعه ..
مشييها كولونيا ...مشيها صابون ...
هدومي ع الحبل ....مش ع الشماعه ...انا عندي مناعه ..

لو جالي برد ..بستقوي عليه...بعالج نفسي ..وما اقولش عليه ..الناس بياعه ..
شميت الميا وفيها بخار ....اكلت فاكهه ومعاها خضار..
وفراخ مشويه ..شلت المنبار ...... حاسس بمجاعه ..
انا عندي مناعه ..
والفيروس لو قربلي ...اجبله الولاعه


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