عزمي مجاهد: قرار استكمال الدوري في يد الأمن المصري

قال عزمي مجاهد، عضو مجلس اتحاد الكره ونجم نادي الزمالك السابق، إن الأمن المصري هو من سوف يقرر موعد بدء استكمال الدوري.





وأوضح عضو مجلس إتحاد الكره السابق، خلال استضافته بـ برنامج المستطيل «الأخضر» الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد الجواد علي قناة الحدث اليوم: "الأمن المصري هو من سوف يقرر موعد بدأ إستكمال الدوله، مؤكدًا أن الجبلايه هي من لديه القرار بعد محاربه الأزمة الحالية مشددًا أنه لادخل لأي عضو من أعضاء الاتحاد الحالي لكرة القدم في موعد عودة المسابقة من جديد".





وأضاف: "اتحاد الكورة قرر صرف مبالغ ماليه للاعبين الدوري الممتاز ب و دوري القسم الثالث الذي يعانون في الفترة الحاليه من ازمة في الإدارة بسبب عدم صرف مستحقات اللاعبين خلال فترة توقف الدوري".





وأوضح: "اتحاد الكورة والدولة واللاعبين في الفترة القادمة سوف يكون لهم دور كبير للغايه في خدمه أنديه المظاليم، و خلال فترة قليلة جدا سوف يخرج مبلغ لهؤلاء الفرق".