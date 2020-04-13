حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13 /4 /2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الاثنين 13-4- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الاثنين 13-4- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:

برج الثور

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

قد ترتكب بعض الأخطاء نتيجة عدم تركيزك فى العمل، لكن تستطيع تصحيحها فى اللحظة المناسبة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

تستطيع تهدئة الأجواء بينك وبين الشريك بالكلمة الحلوة، لذلك حاول أن تكثر من الكلمات الرومانسية عند التحدث مع الحبيب.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

قد تعانى من التوتر والقلق، لذلك فأنت بحاجة للحصول على جلسات استرخاء بعض الوقت .

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

يتوقع لك خبراء الابراج خلال الفترة المقبلة، أن تشهد علاقتك العاطفية تحسن كبير، مما يجعلك تشعر بالسعادة.

برج الجوزاء



حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

قد تتعرض لجزاءات مالية من أحد رؤسائك بالعمل، نتيجة اهمالك فى عملك خلال الفترة الأخيرة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

تعيش حالة من الرومانسية والاستقرار مع الحبيب، تجعلك تفكر فى إتخاذ خطوات إيجابية فى علاقتك الحالية.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى

قد تصاب بالسمنة، نتيجة إفراطك فى تناول الطعام الدسم، وعدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة

يتوفع علماء الفلك لمواليد برجك الفترة المقبلة أن تتحسن حالتك الصحية، نتيجة اتباعك لتعليمات الطبيب .

برج السرطان





حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى:

تحتاج للحصول على إجازة لبضعة أيام حتى تشعر بالراحة والاسترخاء من جديد، لتستطيع مواصلة عملك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى:

تجنب التسرع فى اتخاذ قرار الإرتباط خلال الفترة الحالية، لأنك بحاجة للتفكير كثيرًا حتى لا تكرر أخطائك السابقة.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحى

تعانى من الأرق خلال الفترة الحالية نتيجة كثرة التفكير، لذلك يجب أن تمارس تمارين اليوجا بانتظام والتى تساعدك على الاسترخاء بعض الوقت.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان الفترة المقبلة:

يتوقع علماء الفلك لك خلال الفترة القادمة،حدوث تغيرات إيجابية فى حياتك العاطفية، فقد تعثر على الشخص المناسب الذى يجعلك تفكر فى الإرتباط من جديد.





برج الحمل



حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

تعمل وسط فريق ولديك القدرة على احتواء من حولك وحل المشكلات الواردة أثناء العمل، فقط كن كما أنت ولا تحاول أن تغير من نفسك أنت شخصية محبوبة من الجميع

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى

إذا كنت تريد تغير نمط حياتك الاجتماعية عليك بجلسة مع شريك الحياة لتصيفة كافة الأمور المعقلة لتبدوا سويًا من جديد، فهو أيضًا يشعر بالملل من الحياة الرتبة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى

تعانى من آلام في المعدة اليوم يلازمة غثيان، عليك تناول المشروبات الساخنة والذهاب للطبيب، الاهتمام بالصحة لا يجب اهماله على الإطلاق

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل خلال الفترة القادمة

حياة جديدة مع شريك الحياة، استمتع بها وابتعد ع الملل قدر المستطاع، انت محبوب ولديك أصدقاء كثيرين حاول الاحتفاظ بهم

برج العذراء





حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى

عصبيتك في العمل قد تعصب رؤساءك منك وتبعد الزملاء عنك، حاول أن تكون هادء وتتقبل أراء الأخرين، إذا كنت تريد أن ترتقي بعملك وتحقق أهدافك

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى

لديك بعض التوتر في حياتك الاجتماعية بسبب تدخل البعض من الأقرباء، عليك أن تكون مستقل وتفرض ما تراه أصلح لحياتك، تدخل الأخرين قد يفسدها وفى النهاية أنت من سيعيش الحياة والجميع سيتنصل منها

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى

المشي مهم جدًا للصحة، عليك أن تمشي ما يقرب من ساعة تقريبًا يوميًا ستجد صحتك أفضل ونسبة تركيزك أعلي

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج العذراء

البعض قد يغضب منك هذه الفترة بسبب العصبية الزائدة، لا تجعل حياتك الأسرية تؤثر على عملك، أنت مجتهد ولكن تضيع مجهودك بسبب توترك .

برج الدلو





برج الدلو على الصعيد المهني:

تراجعك في العمل لا يعنى أنك غير قادر على المسئولية، أنت فقط تحتاج إلى راحة وإعادة حساباتك واستشارة ذوى الخبرة، ضغط العمل الفترة السابقة هو سبب أخطاءك الكثيرة الفترة السابقة.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

انت في انتظار زائر سعيد سيغير حياتك مع شريك الحياة، المسئولية ستكبر والجهد سيزيد، حاول أن تستعد للفترة القادمة لأنها ستحتاج مجهود بدنى وذهنى، ولكن سعادتك بالشريك في حياتك سيعوضك عما تشعر به من تعب.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

الإجهاد يلازمك والشعور بالقلق يسيطر عليك، عليك بالهدوء والراحة والتزم بنظام غذائي متكامل، إياك أن تهمل في صحتك

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

مهما كانت ظروف الحياة وضغوطها سيعوضك الله عن تلك الأحداث بما يرضيك، فقط اترك الامر لله وستجد الأمور في تحسن

برج العقرب





حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى

أنت علي موعد مع استلام مكافأة كبيرة في عملك نتيجة التزامك ومساهماتك الحيدة في تطوير العمل.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى

اهتمامك بشريك حياتك والتعبير عن مشاعرك وحبك له، يزيد ارتباط الحبيب بك، حاول أن تلتقوا في مكان جديد لتغيير الروتين اليومي في حياتكما.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحى

تعاني من اضطرابات عصبية بسبب بعض المشكلات الخاصة وكثرة الأعباء، اطمئن الأمر غير مقلق، عليك بالهدوء والتروي في حل مشكلاتك وعدم الانفعال.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب الفترة المقبل

ستنجح في تكوين علاقات عمل جيدة تساعدك علي تطوير وتوسيع مجال عملك وحصولك علي دخل أكبر.





برج الحوت





حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

قد يواجهك سوء حظ في عملك ولا تحصل علي المكانة التي تستحقها، لكن ذلك سيزيدك تحدي لبذل مزيد من الجهد لإثبات جدارتك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفى:

تعرضت للخداع في أكثر من علاقة عاطفية واكتشفت أن الطرف الآخر يتلاعب بمشاعرك، احذر في علاقتك الجديدة أنت الآن تسير علي نفس النهج ربما تنخدع مرة جديدة.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحى:

تعاني من آلام في العظام بسبب مجهود شاق بذلته مؤخرا، أنت اليوم تحتاج للراحة لتشعر بالتحسن واستكمال أعمالك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت الفترة المقبلة:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت الفترة المقبلة، تولي منصب مهم في عمله يعوضه عن بعض الخسائر السابقة ويفتح له المجال لتحسين دخله بشكل أكبر.

برج الجدى



حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى:

لا تتردد في التشاور مع الآخرين قبل اتخاذ خطوات وقرارات مهمة في عملك، لأن التسرع يولد أخطاء عديدة، اليوم سيكون مميزا وفرصة لتحقق مكاسب جديدة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى:

كل الظروف مهيئة أمامك لتعبر عن حبك ورغبتك في الارتباط بمن تحبه، لا تؤخر القرار حتي لا تخسر كثيرا.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى:

صحتك مستقرة اليوم، لكنك معرض لنزلة برد بسيطة، اتخذ احتياطاتك قبل الخروج من المنزل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة:

ستعاني من توتر وارتباك في بعض علاقات العمل بسبب خلافات قديمة تجددت مع بعض الشخصيات المهمة، عليك معالجة الموقف بحكمة والتعامل بمرونة والسعي لكسب الآخرين وعدم خسارتهم.

برج القوس





حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

سوف تكافأ على قيادتك ومساهمتك القيمة فى عملك ويجب عليك إظهار موهبتك وأفكارك المبتكرة فى مكان عملك وسوف تحصل على دعم كبير من قبل رؤسائك

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى:

علاقتك جيدة ومضمونة بالشريك بشكل كبير للغاية ويمكنك قضاء وقت ممتع معه ولكن حاول مناقشة المشاكل التى كنت تعانى منها معه خلال الفترة السابقة

حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحى:

كن حذرا وانتبه لصحتك بشكل جيد وحاول الاعتدال فى تناول الطعام لان الافراط فى تناوله سيؤدى بك لمشاكل وأمراض فى المعدة أنت عرضة أيضا لارتفاع ضغط الدم لذلك كن حذرا

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس الفترة المقبلة:

ستكون فى مزاج جيد اليوم لا توجد مشكلة لديها القدرة على ازعاجك على الإطلاق أنت تتعامل مع كل مواقف بإبتسامة على وجهك ويمكنك قضاء وقت ممتع مع عائلتك





برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى:

اليوم مناسب بشكل خاص لأغراض الاستثمار إذا كنت تعمل فى هذا المجال وسوف تساعدك استثمارتك فى تحقيق أهدافك طويلة المدى لذلك عليك الحكم على الأمور بشكل جيد

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى:

كنت مشغولًا بالكثير من قضاياك العائلية والامور الوظيفية وعليك اليوم الاهتمام بالشريك والاعتناء به، ويمكنك قضاء وقت ممتع معه وأن تحصل على موافقة من عائلتك على علاقتكما لأنهم كانوا يرفضوها منذ فترة طويلة

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد الصحى:

اعتنى بصحتك وحاول اتباع نظام غذائى يزيد من مناعتك، وكن حذرا لأنك عرضة اليوم لأمراض الضغط والصداع النصفى بشكل كبير

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان الفترة المقبلة:

أنت فى أفضل حالاتك الإبداعية وسوف يجلب لك الحظ والسعادة اليوم بشكل كبير فدع عقلك يحكم قلبك، واعلم أن اليوم جيد للتفكير فى الاستثمار بشكل كبير





برج الأسد





حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى:

أنت مثقل بالمسؤوليات سواء على المستوى المهنى أو الشخصى لذلك عليك إدارة وقتك بشكل جيد، فلديك الطاقة الكافية لوضع خططك المستقبلية

حظـك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى:

أنت بحاجة إلى أن تكون أكثر تعاطفا مع شريك حياتك لأنه سوف يحتاج إلى دعمك بشكل كبير وإذا كنت عازبا سوف تلتقى بالشخص المثالى والمناسب لك بشكل كبير

حظـك اليوم برج الأسد على الصعيد الصحى:

صحتك جيدة ولكن من الممكن أن تشعر ببعض الإرهاق والمتاعب نتيجة لضغوطات العمل فعليك أخذ قسط من الراحة



