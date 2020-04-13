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رياضة

بسبب الجوهري.. رد ناري من عزمي مجاهد على رضا عبدالعال

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:29 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة السابق، أن خلاف كابتن رضا عبد العال على محمود الجوهري خطأ، وأن الجوهري أسطورة داخل مصر.

وأكمل خلال استضافته بـ برنامج المستطيل «الأخضر» الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد الجواد علي قناة الحدث اليوم: يجب علي الجميع احترام الأموات مهما كانت المواقف التي جمعت بينهما، وأكمل: "رد الكابتن "رضا سيكا" علي رضا عبد العال كان صحيحا ويجب علي الجميع احترام المدرب الذي وصل بمصر لكأس العالم".

وأتم عزمي مجاهد: "الجوهري من الشخصيات العظيمة والمحترمة التي مرت في تاريخ مصر وقيادة للمنتخب في فترة من الفترات كانت كبيرة، مشددًا على أنه يجب علي جميع الإعلاميين واللاعبين احترام قيمة هذا الاسطورة".
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