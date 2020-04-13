بسبب الجوهري.. رد ناري من عزمي مجاهد على رضا عبدالعال

أكد عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة السابق، أن خلاف كابتن رضا عبد العال على محمود الجوهري خطأ، وأن الجوهري أسطورة داخل مصر.





وأكمل خلال استضافته بـ برنامج المستطيل «الأخضر» الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد الجواد علي قناة الحدث اليوم: يجب علي الجميع احترام الأموات مهما كانت المواقف التي جمعت بينهما، وأكمل: "رد الكابتن "رضا سيكا" علي رضا عبد العال كان صحيحا ويجب علي الجميع احترام المدرب الذي وصل بمصر لكأس العالم".



