AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. عفروتو يفتح النار على مانويل جوزيه

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:51 ص
عفروتو
عفروتو
Advertisements
حسن العمدة
كشف مصطفى عفروتو، نجم النادي الأهلي السابق، سبب رحيله عن القلعة الحمراء خلال السنوات الأخيرة.

وقال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "البرتغالي مانويل جوزيه سبب رحيلي عن النادي الأهلي وظلمني بشكل كبير خلال فترة تواجدي معه بالقلعة الحمراء".
 
وأضاف: "جوزيه ظلم جيل كامل مع النادي الأهلي وتسبب في تدمير أكثر من موهبة كروية".

ومن ناحية أخرى يرغب  الأهلي حاليًا في تجديد عقد  المدرب السويسري فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها فايلر مع الفريق حتى الآن وينافس بقوة على لقب أفريقيا.

ويتصدر الاهلي الدوري المصري برصيد 49 نقطة ، وقرر اتحاد الكرة تعليق الدوري المصري لعدم تفشي فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر يقترب من رقم مانويل جوزيه القياسي مع الأهلي

سبب رحيلى عن الزمالك.. رضا عبدالعال يفتح النار على فاروق جعفر

مروان محسن يتحدث عن المنافسة مع اليو بادجي في هجوم الأهلي وعودة أزارو

مروان محسن يكشف سبب الابتعاد عن التهديف مع الأهلي

عفروتو: جوزيه سبب رحيلي عن الأهلي وظلم جيل كامل

إسلام صادق يكشف مفاجآة عن تجديد الأهلي لـ فايلر

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة دفن ضحية كورونا في قرية منية عطية بدمنهور.. وهذا ما حدث

هذه الدول لم تسجل وفيات بفيروس كورونا رغم وجود إصابات.. تعرف عليها

بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

انتصار جديد على كورونا في مصر.. شفاء 4 مصابين بمستشفى العزل في المنيا

النيابة تخلي سبيل 4 أشخاص رفضوا دفن متوفى بـ"كورونا" بالإسكندرية

مش في صالح مصر.. قرار تاريخي بشأن سعر النفط من قبل مجموعة أوبك+

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري مستحضرات التجميل.. 7 محاذير لتجنب نقل فيروس كورونا

عشان هتحتجيها كتير.. طريقة عمل الكريمة اللباني خطوة بخطوة

بـ أوف شولدر.. أول ظهور لـ ليلى علوى بعد وفاة طليقها بإطلالة شبابية