شاهد.. عفروتو يفتح النار على مانويل جوزيه

كشف مصطفى عفروتو، نجم النادي الأهلي السابق، سبب رحيله عن القلعة الحمراء خلال السنوات الأخيرة.





وقال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "البرتغالي مانويل جوزيه سبب رحيلي عن النادي الأهلي وظلمني بشكل كبير خلال فترة تواجدي معه بالقلعة الحمراء".

وأضاف: "جوزيه ظلم جيل كامل مع النادي الأهلي وتسبب في تدمير أكثر من موهبة كروية".





ومن ناحية أخرى يرغب الأهلي حاليًا في تجديد عقد المدرب السويسري فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها فايلر مع الفريق حتى الآن وينافس بقوة على لقب أفريقيا.



ويتصدر الاهلي الدوري المصري برصيد 49 نقطة ، وقرر اتحاد الكرة تعليق الدوري المصري لعدم تفشي فيروس كورونا.