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رياضة

عزمي مجاهد: أحمد فتحي "هيندم".. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك معه

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:58 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أن أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي، سوف يندم كثيرًا علي قرار رحيله من المارد الأحمر وتوقيعه بيراميدز.

وأكمل مجاهد خلال استضافته بـ برنامج المستطيل «الأخضر» الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد الجواد علي قناة الحدث اليوم: "أحمد فتحي لم يكن مطلوبا داخل النادي الاهلي وقراره في التخلي عن الأحمر في الفترة الحالية سوف يكون اسوأ قرار في تاريخه وسيندم عليه".

وتابع: أحمد فتحي كان يجب عليه البقاء داخل النادي الأهلي وإنهاء مسيرته داخل القلعة الحمراء وفي الفترة الحالية مشيرًا إلى أن انتماء جميع اللاعبين أصبح للمال وليس للنادي.

وأتم عزمي مجاهد حديثه قائلًا: علي حسام عاشور إنهاء مسيرته داخل النادي الأهلي، وإلغاء فكرة الخروج وتكملة مشواره في أي فريق اخر، مؤكدًا أن اللاعب صاحب تاريخ كبير في لفريق الأحمر ويجب الإعتزال داخل النادي.
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