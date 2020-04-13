عزمي مجاهد: أحمد فتحي "هيندم".. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك معه

أكد عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أن أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي، سوف يندم كثيرًا علي قرار رحيله من المارد الأحمر وتوقيعه بيراميدز.





وأكمل مجاهد خلال استضافته بـ برنامج المستطيل «الأخضر» الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد الجواد علي قناة الحدث اليوم: "أحمد فتحي لم يكن مطلوبا داخل النادي الاهلي وقراره في التخلي عن الأحمر في الفترة الحالية سوف يكون اسوأ قرار في تاريخه وسيندم عليه".





وتابع: أحمد فتحي كان يجب عليه البقاء داخل النادي الأهلي وإنهاء مسيرته داخل القلعة الحمراء وفي الفترة الحالية مشيرًا إلى أن انتماء جميع اللاعبين أصبح للمال وليس للنادي.



