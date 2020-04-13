طالب مصري في روسيا لـ أحمد موسى: إحنا خايفين وأهلنا مرعوبين وعايزينا نرجع

قال إبراهيم البغدادي طالب مصري يدرس في روسيا، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا تزداد يوميا في روسيا، ، مردفا: "احنا خايفين وأهلنا في مصر مرعوبين وعاوزين نرجع".





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن روسيا تعاملهم وكأنهم مواطنين روس.





وأوضح أن السفير إيهاب طلعت سفير مصر بروسيا على تواصل مستمر مع الطلاب المصريين في روسيا.





وأشار إلى أن قرابة 70 طالبا في المدينة التي يقطن فيها يريدون العودة لمصر ، موضحا أن رئيس الجامعة أكد أنه لن يكون هناك مشاكل لو وفرت الحكومة المصرية وسيلة لعودتهم إلى مصر.





وعبر عن فخره بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلى أن الروس يريدون زيادة مصر لرؤية النجاح الاقتصادي الذي تحقق، حيث إن الجنيه المصري كان بـ 2 روبل قبل 3 سنوات ووصل حاليا لـ 5 روبل.





وتحدث إبراهيم البغدادي عن طالبة مصرية فقدت باسبورها ، ووعد الإعلامي أحمد موسى بتوصيل صوتهم لوزير الخارجية المصري.





وتقدم الطالب المصري في روسيا بالشكر للإعلامي أحمد موسى على دعمه للطلاب المصريين بالخارج.



