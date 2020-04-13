مفتي الجمهورية: الاحتفال بشم النسيم جائز شرعا لهذا السبب

شددت دار الإفتاء المصرية، من خلال منشور على الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، على أن شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها شيء من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأي معتقدٍ ينافي الثوابت الإسلامية.





وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الاحتفال بشم النسيم جائز شرعًا، لأنه من العادات المصرية التي لا توجد فيها من الطقوس ما يخالف الشرع الشريف.





وأضاف «المفتي»، أنه من المقرر أن العادات والأعراف طالما أنها لا تخالف الشرع فهي جائزة، ولا يلتفت إلى قول من قال في أن هذا الاحتفال له من الجذور ومن الأصول ما يجب تحريمه.









وأشار الدكتور شوقي علام، إلى أن أكل الفسيخ والرنجة مباح شرعا ما لم يترتب على أكلها ضرر على صحة الإنسان أو تشتمل على محرمات.



