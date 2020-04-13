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مستشار رئيس الجمهورية: سيتم تصنيع الدواء الياباني لـ كورونا في مصر.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:35 ص
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن المدرسة البحثية والطبية والعلمية المصرية قوية جدًا، لافتًا إلى أن مصر تتابع بدقة على مدار الساعة  ما يحدث بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"،  ونراعى كافة المحاذير والإجراءات والأبحاث العلمية والتجارب التى تجرى على المرضى وأنواع الأدوية المستخدمة، وتابع:"نجرى أبحاث للوصول إلى دواء جديد أو  أمصال جديدة أوتشخيصات جديدة ".

وأضاف "تاج الدين" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا:"على مدى الساعة لنا اجتماعات ونقاشات لتناول أى مستجدات عالمية تتحدث عن وجود علاج للفيروس القاتل من أجل توفير ما يلزم للمرضى المصريين، ما يطبق بمصر الآن مطمئن جدًا فى ظل المرحلة الحالية.

وشدد "تاج الدين"، على أن الأسلوب العلمى الذى تتبعه مصر، فى مواجهة فيروس كورونا شئ مشرف، ونسير دبقة وحرص وخطط لكافة التوقعات والاحتمالات المستقبلية ، وتابع:"الرئيس يتابع لحظة بلحظة المخزون الاستراتيجى من أجهزة التنفس الصناعى واسرة الرعاية والمستلزمات الطبية المستخدمة فى مواجهة كورونا".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحيه، انه حصلنا علي عينات من الدواء الياباني الجديد وسيتم تصنيعة في مصر مستقبلا.

وأشار إلي أن، نحن علي مدار الساعة نتابع ما يحدث علي مستوي العالم من حيث الرصد والمحاذير واساليب العلاج والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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