AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قايم بدور كبير .. مدحت العدل يشيد بالإعلامي أحمد موسى..فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:49 ص
أحمد موسي
أحمد موسي
Advertisements
حمزة شعيب - أسامة علي
أشاد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، بالإعلامي أحمد موسى، قائلا:"حابب اشكرك يا أستاذ احمد على ما تبذله من مجهود كبير خلال الفترة الحالية وقيامك بدور كبير تجاه وطنك". 

وتحدث الدكتور، عن بعض الإساءات التي شنها مواطنون في الكويت ضد مصر، مردفا "المثقفون رأوا ضرورة أن يتدخلوا لمنع أي وقيعة بين مصر والكويت".

وقال مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد ‘ن «الشاعر جمال بخيت تبني فكرة إصدار بيان للتحدث عن العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والكويتي وكان في مقدمة المشاركين في البيان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة»، مشيرا إلى أنه تم تسليم البيان إلى السفارة الكويتية في مصر.

وتابع «قائمة الموقعين على البيان لم تقتصر على الفنانين والكتاب فقط، بل شملت مهندسون وفئات أخرى»، مؤكدا أن البيان لا يعتبر دعوة لعدم معاقبة مرتكبي الإساءة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدحت العدل: 3 أسباب وراء التعصب الكروي بين الأهلي والزمالك

حمدي رزق يحاور الكاتب مدحت العدل اليوم.. فيديو

مدحت العدل: الحكومة تقوم بدور عظيم في مواجهة فيروس كورونا

العدل: عمرو دياب وش السعد عليا.. فيديو

أحمد موسى ينفرد بـ كلمات الأوبريت المنتظر أنت أقوى لنجوم العرب

مدحت العدل: المثقفون رأوا ضرورة التدخل لمنع الوقيعة بين مصر والكويت

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي اليوم.. حقيقة التوقيع مع بديل رمضان صبحي.. ومفاوضات مع 6 لاعبين بدلا من أحمد فتحي

ريش واكسسوارات غريبة على الشعر.. ويزو تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال.. شاهد

قميص ستان.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم مصير عقوبات بيراميدز بعد ضم أحمد فتحي.. ونجم الزمالك يقترب من الرحيل بسبب اتحاد الكرة

حسن شاكوش يطلق أغنية جيشنا الأبيض.. فيديو

بعد قليل.. كلمة تليفزيونية لشيخ الأزهر بشأن مستجدات كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري مستحضرات التجميل.. 7 محاذير لتجنب نقل فيروس كورونا

عشان هتحتجيها كتير.. طريقة عمل الكريمة اللباني خطوة بخطوة

بـ أوف شولدر.. أول ظهور لـ ليلى علوى بعد وفاة طليقها بإطلالة شبابية