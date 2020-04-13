قايم بدور كبير .. مدحت العدل يشيد بالإعلامي أحمد موسى..فيديو

أشاد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، بالإعلامي أحمد موسى، قائلا:"حابب اشكرك يا أستاذ احمد على ما تبذله من مجهود كبير خلال الفترة الحالية وقيامك بدور كبير تجاه وطنك".





وتحدث الدكتور، عن بعض الإساءات التي شنها مواطنون في الكويت ضد مصر، مردفا "المثقفون رأوا ضرورة أن يتدخلوا لمنع أي وقيعة بين مصر والكويت".





وقال مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، ببرنامج على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد ‘ن «الشاعر جمال بخيت تبني فكرة إصدار بيان للتحدث عن العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والكويتي وكان في مقدمة المشاركين في البيان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة»، مشيرا إلى أنه تم تسليم البيان إلى السفارة الكويتية في مصر.





وتابع «قائمة الموقعين على البيان لم تقتصر على الفنانين والكتاب فقط، بل شملت مهندسون وفئات أخرى»، مؤكدا أن البيان لا يعتبر دعوة لعدم معاقبة مرتكبي الإساءة".



