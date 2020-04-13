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رياضة

إسماعيل يوسف: استمعت باللعب بجوار أحمد الكاس

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:20 ص
إسماعيل يوسف
إسماعيل يوسف
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حسام الحارتي
قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه استمتع باللعب بجوار النجم أحمد الكاس، خلال موسمين اللذين قضاهما الكاس داخل صفوف الفريق الأبيض.

وأضاف  خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي قدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سعدت باللعب مع الكاس واستمتعت كثيرًا بمهاراته".

وواصل:" الكاس شخصية مميزة للغاية على المستوى الانساني والحب والود كان يجمعنا على مدار سنوات طويلة في الزمالك ومنتخب مصر".

وأكد أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، أن مرتضى منصور الرئيس الحالي للنادي الأبيض كان السبب الرئيسي في تيسير عملية انتقاله للزمالك.

وتابع:" مرتضى منصور لم يكن مسئولًا في الزمالك في هذا الوقت ولكن قام بدورًا بارزًا في ضمي للنادي حبًا في الزمالك"
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