إسماعيل يوسف: استمعت باللعب بجوار أحمد الكاس

قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه استمتع باللعب بجوار النجم أحمد الكاس، خلال موسمين اللذين قضاهما الكاس داخل صفوف الفريق الأبيض.





وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي قدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سعدت باللعب مع الكاس واستمتعت كثيرًا بمهاراته".





وواصل:" الكاس شخصية مميزة للغاية على المستوى الانساني والحب والود كان يجمعنا على مدار سنوات طويلة في الزمالك ومنتخب مصر".



