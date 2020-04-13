عمرو الجنايني يكشف حقيقة اللائحة التي ظهرت في الإعلام.. فيديو

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية القائمة بالعمل على مجلس ادارة اتحاد الكرة، عن حقيقة اللائحة التي ظهرت للاعلام منذ ايام.





وقال "الجانيني" خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج ملعب اون تايم الذي يقدمه سيف زاهر، إنه كل من قال انه انفرد باللائحة له الحق في ذلك ولكني لي الحق ان اقول انه غير صحيح.





وتابع: اللائحة حتى الان على الطاولة ونعمل عليها وما ظهر في الصحافة والاعلام خطوط عريضة.





وصرح الجنايني أن ما ظهر في الاعلام هو متواجد على موقع الفيفا وكل من يريد ان يراه فليتصفح الموقع.





واشار الجنايني الى أنه، لم يعزل نفسه عن العالم وعمل بيده وكل من كان معه كان يعمل بيده لكي يرتقي.



