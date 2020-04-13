AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو الجنايني يكشف سبب اختيار البدري لتدريب المنتخب.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:02 ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية القائمة بالعمل على مجلس ادارة اتحاد الكرة، عن سبب اختيار حسام البدري مديراَ فنياَ للمنتخب المصري. 

وقال الجانيني خلال تصريحاته على فضائية "أون تايم سبورت" في برنامج ملعب "أون تايم" الذي يقدمه سيف زاهر، إن كل الاسماء التي طرحت في تولي الادارة الفنية للمنتخب الوطني كانت اجتهادات صحفية. 

وتابع: كنا مستقرين على اسم حسام البدري منذ بداية البحث عن مديراَ فنياَ. 

وصرح الجنايني أن ما ظهر في الاعلام لم يكن صحيحا ولكن كنت اسمع انني اجلس مع شخص ما وانا في منزلي لم اذهب الى اي مكان. 

واشار الجنايني الى أنه، لم يعزل نفسه عن العالم وعمل بيده وكل من كان معه كان يعمل بيده لكي يرتقي.

وتابع الجنايني: حسن شحاته من الاسماء الكبيرة وهو يملك في قلبي مكانة كبيرة ولكن لم يكن مطروح اسمه على الطاولة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاح محسن يدافع عن البدري ويكشف تفاصيل مشاداته مع لاسارتي

حمادة صدقي: كنا نحتاج إلى محمد صلاح مع منتخب مصر في جيل المعلم

الوجه القبيح لـ كورونا.. سر حزن حسام البدري من تأجيل تصفيات الأمم الإفريقية

سيف زاهر يفجر مفاجأة عن التجديد للجنة إدارة اتحاد الكرة لمدة سنة .. فيديو

عمرو الجنايني عن توليه إدارة اتحاد الكرة: سنة جيش في خدمة بلدي.. فيديو

ترشيحاتنا

هل حقا المدينة المنورة لا تصاب بالطاعون؟.. فلماذا عُلقت الصلاة بالمسجد النبوى؟.. مفكر إسلامي يجيب

إنبي يصدم الأهلي بشأن هذا اللاعب.. تفاصيل

النيابة تخلي سبيل 4 أشخاص رفضوا دفن متوفى بـ"كورونا" بالإسكندرية

حقيقة وفاة الشاب خالد بـ فيروس كورونا في باريس

كاف يعلن موعد إقامة المباريات المتبقية من بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا ..فيديو

قرار عاجل من وزارة التخطيط بشأن العمالة المتضررة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري مستحضرات التجميل.. 7 محاذير لتجنب نقل فيروس كورونا

عشان هتحتجيها كتير.. طريقة عمل الكريمة اللباني خطوة بخطوة

بـ أوف شولدر.. أول ظهور لـ ليلى علوى بعد وفاة طليقها بإطلالة شبابية