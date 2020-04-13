عمرو الجنايني يكشف سبب اختيار البدري لتدريب المنتخب.. فيديو

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية القائمة بالعمل على مجلس ادارة اتحاد الكرة، عن سبب اختيار حسام البدري مديراَ فنياَ للمنتخب المصري.





وقال الجانيني خلال تصريحاته على فضائية "أون تايم سبورت" في برنامج ملعب "أون تايم" الذي يقدمه سيف زاهر، إن كل الاسماء التي طرحت في تولي الادارة الفنية للمنتخب الوطني كانت اجتهادات صحفية.





وتابع: كنا مستقرين على اسم حسام البدري منذ بداية البحث عن مديراَ فنياَ.





وصرح الجنايني أن ما ظهر في الاعلام لم يكن صحيحا ولكن كنت اسمع انني اجلس مع شخص ما وانا في منزلي لم اذهب الى اي مكان.





واشار الجنايني الى أنه، لم يعزل نفسه عن العالم وعمل بيده وكل من كان معه كان يعمل بيده لكي يرتقي.



